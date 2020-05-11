Энергетика

REGNUMREGNUMОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи

Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов. В итоге ОАЭ снизят общий объём нефтедобычи на 822 тысяч баррелей в сутки.
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Кто победит в нефтяной войне?

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Саудовское Минэнерго предписало Aramco дополнительно сократить добычу нефти

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
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Звезды «Назад в будущее» поучаствовали в большой онлайн-конференции

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В ВОЗ отрицают занижение смертности от коронавируса в России

Сегодня наша страна вышла по числу выявленных случаев коронавируса на второе место в мире: в России зафиксировали 232 243 инфицированных.
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В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции

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Опубликовано видео пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге

Сильное задымление в окнах больницы в Санкт-Петербурге отражено на видео, снятом очевидцами пожара и опубликованном 12 мая телеканалом РЕН-ТВ.
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Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
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Общество

ПФР разъяснил, как оформить обещанное Путиным пособие на ребенка

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В Пермском крае назвали недостоверной статистику по коронавирусу в мае

В Пермском крае к 12 мая было выявлено 781 случаев заражения коронавирусом, за сутки врачи поставили диагноз 28 больным COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.
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Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
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Белый дом подтвердил увольнение 40 работников из Александровской ЦРБ

Пресс-служба Белого дома несколько раз в официальном сообщении акцентирует внимание, что из 40 уволившихся работников большая часть − санитарки, уборщицы и буфетчицы в возрасте, испытывающие страх заболеть коронавирусом.
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ЦСКА интересуется форвардом «Дженоа»

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего "Дженоа" Антонио Санабрией, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 06:50
Общество

В Липецкой области приостанавливается режим самоизоляции

Меры по борьбе с коронавирусом в Липецкой области обсудили сегодня на совещании оперативного штаба.
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Экономика

Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Общество

Российские регионы начали отменять ограничения из-за коронавируса

Российские регионы начали отменять ограничения из-за коронавируса: с 12 мая в ряде субъектов возобновляется работа промышленных предприятий.
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Детские сады в Амурской области решили пока не открывать

Детские сады в Амурской области решили пока не открывать.
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По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки

Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

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Завод «Звезда» спустил на воду первый танкер на газомоторном топливе

В России спущен на воду первый танкер на газомоторном топливе. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
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ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
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В Коми на главу города завели дело из-за детской площадки

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
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Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Экономика

Выгоду от кредитных каникул освободят от НДФЛ

Материальную выгоду, полученную заемщиком в период кредитных каникул, освободят от НДФЛ.
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