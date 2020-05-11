Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов. В итоге ОАЭ снизят общий объём нефтедобычи на 822 тысяч баррелей в сутки.

Общество В ВОЗ отрицают занижение смертности от коронавируса в России Сегодня наша страна вышла по числу выявленных случаев коронавируса на второе место в мире: в России зафиксировали 232 243 инфицированных.

Общество В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона. 195

Политика Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая "Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. 280

Общество ПФР разъяснил, как оформить обещанное Путиным пособие на ребенка Пенсионный фонд России (ПФР) разместил на своем сайте инструкцию, каким образом оформить пособие в 10 тыс. рублей на ребенка от 3 до 16 лет.

Здоровье В Пермском крае назвали недостоверной статистику по коронавирусу в мае В Пермском крае к 12 мая было выявлено 781 случаев заражения коронавирусом, за сутки врачи поставили диагноз 28 больным COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.

Экономика Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций. 43

Общество В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU. 478

Политика Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS. 172

Здоровье Белый дом подтвердил увольнение 40 работников из Александровской ЦРБ Пресс-служба Белого дома несколько раз в официальном сообщении акцентирует внимание, что из 40 уволившихся работников большая часть − санитарки, уборщицы и буфетчицы в возрасте, испытывающие страх заболеть коронавирусом.

Футбол ЦСКА интересуется форвардом «Дженоа» Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего "Дженоа" Антонио Санабрией, сообщает "Чемпионат.com".

Общество В Липецкой области приостанавливается режим самоизоляции Меры по борьбе с коронавирусом в Липецкой области обсудили сегодня на совещании оперативного штаба. 1

Экономика Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти» Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. 125

Общество Российские регионы начали отменять ограничения из-за коронавируса Российские регионы начали отменять ограничения из-за коронавируса: с 12 мая в ряде субъектов возобновляется работа промышленных предприятий. 139

Общество По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 159

Общество В России разработали требования к проведению ЕГЭ 10 мая замминистра просвещения Дмитрий Глушко в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором разработало требования к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. 660

Экономика Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных. 21

Происшествия В Коми на главу города завели дело из-за детской площадки Следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении главы администрации Инты из-за завышенного контракта на установку детской площадки, сообщает СУСК РФ по Коми. 14

Общество В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство. 1,2K

Общество Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 952

Экономика Выгоду от кредитных каникул освободят от НДФЛ Материальную выгоду, полученную заемщиком в период кредитных каникул, освободят от НДФЛ.