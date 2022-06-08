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ОАЭ предупредили о невиданном уровне цен на нефть в случае вытеснения РФ с рынка

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи предупредил, что цены на нефть в мире могут достичь «невиданных уровней» в случае, если российские энергоресурсы вытеснить с рынка, передает агентство Bloomberg.
Московский Комсомолец
Сейчас, заявил министр, цены на нефть «далеки от своего пика», поскольку рынок еще не вернулся в полной мере Китай.
РБК
Аль-Мазруи подчеркнул, что добыча ОПЕК+ на данный момент на 2,6 млн баррелей в сутки ниже разрешённого уровня, что является большим показателем.
Life.ru
ОПЕК+ на заседании 2 июня принял решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч.
РИА Новости

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