Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи предупредил, что цены на нефть в мире могут достичь «невиданных уровней» в случае, если российские энергоресурсы вытеснить с рынка, передает агентство Bloomberg.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ", — сообщил он.
Российские военные задействовали в ходе специальной операции на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения объектов противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости информированный источник.