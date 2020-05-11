Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъОАЭ в июне дополнительно сократят добычу нефти

«ОАЭ добровольно дополнительно сократят добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день в течение июня в поддержку усилий Саудовской Аравии по восстановлению баланса на рынке нефти»,-- говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»). В апреле нефтедобыча страны превышала 4 млн б/с.
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Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ дополнительно снизят нефтедобычу в июне

РБК14:19

ОАЭ в июне дополнительно сократят добычу нефти

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Reuters: Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу нефти в июне

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Кувейт сократит суточную добычу нефти в июне дополнительно на 80 тыс. баррелей

ТАСС12:29
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Комментарии

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Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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В Петербурге из-за скачка напряжения «взорвался» тротуар

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Умер сенатор и бывший губернатор Рязанской области

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщает ТАСС в понедельник, 11 мая.
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Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Определены сроки открытия школ и детских садов в России

Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
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Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
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Ношение масок в Чувашии станет обязательным

«В республике будет введено обязательное ношение масок в местах массового пребывания людей: предприятиях торговли и сферы услуг, общественном транспорте, медицинских учреждениях и т.п. В настоящее время эта норма носит рекомендательный характер», — говорится в сообщении.
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Глава Дагестана заявил о выходе республики на плато по коронавирусу

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил о выходе республики на плато по ситуации с коронавирусом.
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Власти Калининградской области отменяют режим всеобщей самоизоляции

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Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней

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Россия обогнала Италию и Великобританию и вышла на третье место по числу больных COVID-19 в мире.
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Нападающий «Реала» сломал ногу при падении с высоты

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Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц

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Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет

Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы.
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