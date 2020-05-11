Энергетика
КоммерсантъОАЭ в июне дополнительно сократят добычу нефти
«ОАЭ добровольно дополнительно сократят добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день в течение июня в поддержку усилий Саудовской Аравии по восстановлению баланса на рынке нефти»,-- говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»). В апреле нефтедобыча страны превышала 4 млн б/с.
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Саудовское Минэнерго предписало Aramco дополнительно сократить добычу нефти
Московский Комсомолец08:35
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Общество
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Глава Дагестана Владимир Васильев заявил о выходе республики на плато по ситуации с коронавирусом.
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Общество
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Общество
Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке
Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос вчера в 10:03
Политика
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Российская газета 09:32
Общество
Петербургских работодателей обязали обеспечивать сотрудников масками
Средствами защиты сотрудников обеспечивает работодатель. Он должен предоставить работникам запас одноразовых масок, перчаток и антисептиков.
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Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом
Россия обогнала Италию и Великобританию и вышла на третье место по числу больных COVID-19 в мире.
Коммерсантъ 03:36
Футбол
Нападающий «Реала» сломал ногу при падении с высоты
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Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц
Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
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Общество
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Газета.Ru 14:31
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Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет
Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы.
РБК вчера в 17:02