Энергетика
КоммерсантъОАЭ в июне дополнительно сократят добычу нефти
«ОАЭ добровольно дополнительно сократят добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день в течение июня в поддержку усилий Саудовской Аравии по восстановлению баланса на рынке нефти»,-- говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»). В апреле нефтедобыча страны превышала 4 млн б/с.
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Саудовское Минэнерго предписало Aramco дополнительно сократить добычу нефти
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