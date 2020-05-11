Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъОАЭ в июне дополнительно сократят добычу нефти

«ОАЭ добровольно дополнительно сократят добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день в течение июня в поддержку усилий Саудовской Аравии по восстановлению баланса на рынке нефти»,-- говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»). В апреле нефтедобыча страны превышала 4 млн б/с.
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ОАЭ в июне дополнительно сократят добычу нефти

Коммерсантъ13:17

Кувейт сократит суточную добычу нефти в июне дополнительно на 80 тыс. баррелей

ТАСС12:29

Саудовское Минэнерго предписало Aramco дополнительно сократить добычу нефти

Московский Комсомолец08:35

Саудовская Аравия начала спасать нефть в одиночку

Lenta.ru09:50

Кувейт в июне снизит нефтедобычу на 80 тыс. б/с дополнительно к квоте ОПЕК+

Интерфакс10:21

Reuters: Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу нефти в июне

Ведомости08:42

ОАЭ дополнительно сократят нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки

Говорит Москва11:16
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Комментарии

Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
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Политика

Посольство России в Чехии потребовало полицейской охраны для дипломата

Российское посольство в Чехии потребовало предоставить полицейскую охрану сотруднику дипломатической миссии.
Российская газета 15:02
25
Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
120
Космос

Физик рассказал о перспективе «отключения» Солнца и климате на Земле

С Солнцем произойдут сильные измерения спустя миллиарды лет, время от времени у светила наблюдаются перепады активности, что влияет на жизнь на Земле.
OAnews вчера в 16:41
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
506
Экономика

Владимир Путин объявил о поддержке малого и среднего бизнеса

Глава государства Владимир Путин на сегодняшнем совещании с губернаторами и министрами заявил о запуске ряда мер поддержки экономики и граждан.
Брянский рабочий 09:49
160
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
421
Единоборства

Генри Сехудо объявил о завершении карьеры

FightCard.ru вчера в 00:54
Космос

Рядом с Солнечной системой найдена черная дыра

Для примера: одна из самых известных черных дыр находится от нас на расстоянии ок.
SM News 09 мая в 17:38
Политика

Сегодня Путин выступит с обращением к россиянам

Глава государства выступит с очередным обращением к россиянам сегодня, 11 мая, во второй половине дня.
Sochi.com 06:55
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Футбол

УЕФА не собирается изменять формат квалификации в еврокубках

Ранее газета The Times сообщила, что УЕФА рассматривает планы по сокращению квалификационных соревнований в следующем сезоне еврокубков и может полностью их отменить.
Матч ТВ 15:19
Общество

Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
52
Происшествия

В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя

РБК 15:55
3
Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском вчера в 20:47
283
Общество

Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге

Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
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Армия и оружие

Террористы обстреляли населенные пункты в сирийских Идлибе и Латакии

Известия вчера в 15:56
Здоровье

В Псковской области срочно требуются медработники для лечения коронавируса

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией для работы в структурных подразделениях медицинских организаций Псковской области для лечения COVID-19 срочно требуются сотрудники.
Псковская Лента Новостей 15:11
Шоу-бизнес

Виктория Боня из-за диагноза призвала жечь книги доктора Курпатова

Из-за неутешительного заключения знаменитого врача-психотерапевта Андрея Курпатова Виктория Боня призвала подписчиков уничтожать его книги.
Территория новостей 03:11
25
Общество

В Коми продлили режим самоизоляции по 14 мая включительно

Напомним, режим повышенной готовности начал действовать в Коми с 16 марта в регионе только для органов управления и специальных служб.
ИА БНК 14:11
2
Общество

Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ

О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
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Происшествия

Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан

Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан.
RT на русском вчера в 17:45
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Футбол

Ла Лига сообщила клубам о возобновлении сезона 12 июня

Руководство испанской Ла Лиги сообщило клубам, участвующим в чемпионате, что сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, может быть возобновлён 12 июня, сообщает AS.
Чемпионат вчера в 18:31
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
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Музыка

Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube

Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Профиль вчера в 09:18
409
Общество

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая

Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Новая газета 09:17
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Футбол

Нападающий «Реала» сломал ногу при падении с высоты

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович получил серьезную травму — перелом ноги. Футболист неудачно упал с крыши своего дома.
Вести.Ru 14:34
Общество

Беглов поручил разработать план по спасению экономики Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил разработать до конца мая план по стабилизации рынка труда, восстановлению занятости и доходов населения, долгосрочному развитию экономики города.
DP.RU 12:45
53
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
116
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка

Комсомольская правда вчера в 00:05
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Игры

Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI

Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
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Как работают Яндекс.Новости?
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