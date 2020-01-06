Политика
ТАССОАГ признает Гуайдо в качестве спикера парламента Венесуэлы
Мадуро назвал законным назначение нового спикера. Позже часть депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы на заседании, прошедшем в воскресенье вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа. В его поддержку высказались США, ЕС и страны Группы Лимы.
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Культура
«Уральские пельмени» объяснили свой новогодний успех на телевидении
Директор юмористического коллектива «Уральские пельмени» Евгений Орлов объяснил высокие рейтинги одноимённого шоу на канале СТС непрерывно растущим качеством проекта.
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебности» к Соединённым Штатам со стороны Багдада.
Наука
Разработана вакцина против болезни Альцгеймера
Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.
Политика
Журналист из Екатеринбурга попросил политическое убежище в Грузии
Россию Изотов покинул еще в 2016 году, поскольку принимал участие в антивоенных акциях в Киеве.
Армия и оружие
СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана
Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности, сообщил Reuters официальный представитель США.
Авто
Aston Martin представила свой первый фирменный вертолет
Английский производитель престижных спорткаров Aston Martin представил свой фирменный вертолет ACH130 Aston Martin Edition, спроектированный и созданный в сотрудничестве с дочерней фирмой одной из крупнейших в мире авиакомпаний — французской Airbus Corporate Helicopters, пишет портал The Drive.
Кино
Кинокритики США выбрали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо лучшей кинолентой 2019 года.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске выросло до 68 человек
Число заболевших корью в Якутске выросло до 68 человек, из них 16, в том числе четверо детей, находятся в стационаре, сообщили журналистам в Минздраве региона в воскресенье.
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять бесполезных народных методов лечения
Известный российский доктор Александр Мясников сообщил о бесполезности пяти народных методов лечения, которые популярны у жителей России.
Культура
В Москве умер народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист России Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
Авто
Что нужно знать в 2020 году каждому, у кого есть автомобиль
В 2020 году российских автомобилистов ждет множество изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалоне у дилера.
Экономика
Сахалинским бюджетникам на 3% повысили оклады
Правительство Сахалинской области с 1 января на 3% индексирует должностные оклады работников государственных учреждений региона.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда
Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
Происшествия
В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов
Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.
Политика
Президент Ирака призвал не допустить войны на Ближнем Востоке
Президент Ирака Бархам Салех призвал не допустить широкомасштабной войны на Ближнем Востоке.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Происшествия
В Танзании убили четырёх «колдунов»
Местные жители разгромили дом, где, по их мнению, проживали «чародеи», после чего совершили самосуд.
Общество
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Шоу-бизнес
Помощница Евгения Петросяна владеет квартирой за 300 миллионов рублей
По самым скромным прикидкам квартира обошлась ей в 270 миллионов рублей (приблизительно 103 миллиона гривен, – прим. ред.). Кроме того, она заплатила около семи миллионов за машиноместо площадью 30 квадратных метров.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Происшествия
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
Авто
Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам
Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Общество
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Спорт
WADA назначило России размер ежегодного взноса
В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Политика
Иран отказался от последних ограничений по ядерной сделке
Тегеран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг.