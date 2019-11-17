Общество

РИА НовостиРИА НовостиОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год

Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
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с чего всё началось

Объединенная авиастроительная корпорация планирует выпускать до 120 самолетов МС-21 в год

Россия намерена довести производство самолетов среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21 до 120 экземпляров в год, сообщил журналистам глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в рамках авиасалона в ходе XVI международного авиационно-космического салона "Дубай Эйршоу - 2019" (Dubai Airshow 2019).
ТАССвчера в 04:32

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Объединенная авиастроительная корпорация планирует выпускать до 120 самолетов МС-21 в год

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