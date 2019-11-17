Общество
РИА НовостиОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год
Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
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Политика
Буксируемые украинские корабли прошли под Крымским мостом
Украинские военные корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые буксируются из Керчи для передачи украинской стороне, прошли под арками Крымского моста.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Общество
СК расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на «Восточном»
Следственный комитет в настоящее время расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме "Восточный", сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Происшествия
Водитель упавшего в Фонтанку автомобиля раскрыл причины ЧП
Ранее сообщалось, что автомобиль Renault Logan, в котором находился водитель и двое детей, упал с набережной реки Фонтанки в воду.
Политика
Лукашенко назвал условия подписания дорожных карт по интеграции с РФ
Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Политика
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Политика
Лукашенко планирует участвовать в президентских выборах в 2020 году
Действующий президент Белоруссии планирует участвовать в президентских выборах, которые должны пройти в стране в 2020 году летом.
Футбол
Украинский журналист поиздевался над проигрышем сборной России
Украинский тележурналист и комментатор Виктор Вацко с издевкой высказался о поражении сборной России в мачте девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии.
Политика
Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Единоборства
Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям
Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Общество
Россия приняла решение по полетам на курорты Египта
Российские эксперты по авиабезопасности посетили терминалы с инспекцией и отметили ряд недочетов, которые заставили усомниться в достаточности принятых мер.
Общество
Женщина, посадившая за руль шестилетнего сына, объяснила свой поступок
Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева рассказала радиостанции "Говорит Москва", почему посадила малолетнего сына за руль автомобиля.
Политика
Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Общество
Умер британский фотограф Терри О’Нилл
Происшествия
Замечание девушке переросло в массовую драку в Дагестане
Разборки «один на один» переросли в массовую драку во дворе одного из медицинских учебных заведений Махачкалы.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.
Спорт
Нуждов обвинил главу СБР Драчева в нарушении регламента отбора
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов обвинил главу организации Владимира Драчева в нарушении регламента отбора в национальную команду.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили, что над позициями украинской армии в Донбассе подняли флаги США
Представитель Народной милиции ЛНР обратил внимание, что, по сути, "такими действиями украинские командиры открыто демонстрируют, под чьим руководством и при чьей всесторонней поддержке ведется война в Донбассе".
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью
Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
Происшествия
СМИ сообщили об убийстве офицера полиции протестующими в Иране
В городе Керманшах на западе Ирана офицер полиции был убит в ходе столкновений с протестующими против роста цен на топливо.
Происшествия
Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области
В Минздраве Саратовской области заявили, что все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.