Общество
РИА НовостиОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год
Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
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В Керчи началась буксировка украинских кораблей
В Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, которые были задержаны Россией больше года назад из-за того, что нарушили территориальную границу.
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Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
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В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Футбол
Украинский журналист поиздевался над проигрышем сборной России
Украинский тележурналист и комментатор Виктор Вацко с издевкой высказался о поражении сборной России в мачте девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии.
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СК начал проверку из-за взрыва газа в доме под Саратовом
Следователи организовали проверку по факту обрушения жилого дома из-за взрыва газа в посёлке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области, в результате которого пострадали четыре человека.
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СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
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Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Происшествия
В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч
Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Спорт
Нуждов заявил о нарушении критериев при формировании состава сборной России по биатлону
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
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Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при
Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
Политика
СМИ Индии заявили о превосходстве французских Rafale над Су-30МКИ
В качестве превосходств Rafale издание называет дальность полета в 780–1055 км (400–550 км у Су-30МКИ); возможность делать пять боевых вылетов в сутки, а не три, как у российского самолета; превышающую в полтора раза длительность барражирования.
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью
Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Фигурное катание
Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.
Футбол
Аршавин прокомментировал поражение сборной России в матче с Бельгией
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал поражение национальной команды в матче с Бельгией (1:4) в отборочном цикле Евро-2020.Высочайший уровень каждого футболиста сборной Бельгии, хорошая техника владения мячом, он у них вообще не отлетает.
Общество
Климатическая зима придет в столицу 21 ноября
Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
Происшествия
В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку
Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
Единоборства
Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям
Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Общество
Airbus может построить самолет без вредных выбросов к 2030 году
Происшествия
Полицейского ранили стрелой в ходе протестов в Гонконге
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Общество
Верховный лидер Ирана поддержал повышение цен на бензин
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на фоне проходящих в стране протестов выступил в поддержку решения властей страны поднять цены на бензин, сообщает "Интерфакс".
Политика
Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.