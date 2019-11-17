Россия намерена довести производство самолетов среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21 до 120 экземпляров в год, сообщил журналистам глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в рамках авиасалона в ходе XVI международного авиационно-космического салона "Дубай Эйршоу - 2019" (Dubai Airshow 2019).

с чего всё началось

Объединенная авиастроительная корпорация намерена производить до 120 собираемых на авиазаводе в Иркутске самолетов МС-21 в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ОАК Юрия Слюсаря.

ОАК планирует выпускать до 120 самолетов МС-21 в год

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