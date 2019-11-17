Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.

с чего всё началось

Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 экземпляров. Сделать это хотят за счет международной кооперации.

ОАК хочет выпускать до 120 самолетов МС-21 в год

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