Общество

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Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 экземпляров. Сделать это хотят за счет международной кооперации.
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ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год

Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
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