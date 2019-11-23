Диалог идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили о проведении переговоров с Турцией о поставках пассажирских самолетов. Об этом пишет «Интерфакс» в субботу, 23 ноября. «Да, мы обсуждаем и МС-21, и Sukhoi Superjet», — цитирует агентство главу ОАК Юрия Слюсаря.

ОАК провела переговоры с Турцией о поставках пассажирских самолетов

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