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ТАСС
ТАСС

«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом в среду сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей корпорации и федеральных чиновников.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100

Поставляется авиакомпаниям с 2011 г. В 2011–2020 гг. эксплуатантам поставлено 193 SSJ100. Старт проекта по разработке увеличенной версии возможен только через несколько лет – после того, как ОАК создаст так называемый самолет SSJ100 new, добавляют двое собеседников.
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Lenta.ru

Российский SSJ-100 увеличат

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Разработчики задумались об увеличении вместимости самолётов SSJ100

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«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100

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«Ведомости»: SSJ 100 может получить более вместительную версию

Коммерсантъ21:39
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В РФ намерены разработать увеличенную версию Sukhoi Superjet

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