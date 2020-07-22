«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100
Смотрите также
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
Илон Маск считает, что у чипирования человека есть преимущества
После жаркого лета россиян ждет аномально теплая осень
В Пресненский суд Москвы поступило дело актера Ефремова
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом
Жительница Сочи рассказала о наплыве туристов из-за пандемии
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Астрофизики создали самую большую трехмерную карту Вселенной
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом
Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом в среду сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей корпорации и федеральных чиновников.В источнике
С чего всё началось
ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100
Поставляется авиакомпаниям с 2011 г. В 2011–2020 гг. эксплуатантам поставлено 193 SSJ100. Старт проекта по разработке увеличенной версии возможен только через несколько лет – после того, как ОАК создаст так называемый самолет SSJ100 new, добавляют двое собеседников.
Ведомости17:50
Подробнее о событии