Поставляется авиакомпаниям с 2011 г. В 2011–2020 гг. эксплуатантам поставлено 193 SSJ100. Старт проекта по разработке увеличенной версии возможен только через несколько лет – после того, как ОАК создаст так называемый самолет SSJ100 new, добавляют двое собеседников.

с чего всё началось

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника.

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