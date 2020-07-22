Общество
ВедомостиОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника.
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с чего всё началось
Поставляется авиакомпаниям с 2011 г. В 2011–2020 гг. эксплуатантам поставлено 193 SSJ100. Старт проекта по разработке увеличенной версии возможен только через несколько лет – после того, как ОАК создаст так называемый самолет SSJ100 new, добавляют двое собеседников.Ведомостивчера в 17:50
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Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог минздрава Ростовской области, заместитель главного врача городской больницы № 1 имени Семашко Ростова-на-Дону Игорь Дударев умер в реанимации стационара.
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Армия и оружие
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ИноСМИ 03:48
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Удерживаем ситуацию. Алтайский министр рассказал, почему в регионе не хватает медиков
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Газета.Ru вчера в 14:12
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Предполагается, что астероид с кодовым именем 153201 (2000 WO107) максимально приблизится к Земле 29 ноября.
Evo-rus.com вчера в 09:38
Футбол
Жена Семака станцевала в лодке под Muse во время речной прогулки: видео
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Sport24.ru 03:38
Здоровье
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В Пермском крае за минувшие сутки выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 22 июля оперативный штаб.
ВЕТТА 03:21
Политика
Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает в Госудуме с отчетом об итогах работы кабинета министров.
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Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Общество
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Мишустин заявил, что дистанционное обучение популярно у людей всех возрастов, однако компьютер не заменяет живого общения учителя и ученика, технологии должны применяться для расширения традиционного обучения, а не вместо него.
Известия 03:52
Общество
После жаркого лета россиян ждет аномально теплая осень
Несмотря на лето и осень, аномально теплой зимы в России не ожидается, подчеркнул Тишковец.
URA.Ru 01:48
Общество
Россиянам назвали срок окончания эпидемии коронавируса
Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев назвал условие для окончания первой волны коронавируса.
Lenta.ru 03:00
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Габариты Skoda Enyaq iV сопоставимы с размерами электрического кроссовера Nissan Ariya: длина модели Skoda составляет 4648 мм, ширина - 1877 мм, высота - 1618 мм, размер колёсной базы - 2765 мм.
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Финансы
Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году
Экономист Михаил Делягин допускает возможность обвала доллара в 2020 году и в этой связи назвал лучшие валюты для хранения сбережений в ближайшие месяцы и, даже, годы.
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Давид Манукян ввел в заблуждение свою аудиторию, справоцировав слухи о расставании с Ольгой Бузовой Несколько часов назад Давид Манукян вышел на связь со своими подписчиками и полностью опроверг слухи о расставании с Бузовой.
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На Среднем Урале обнаружено ещё 234 носителя коронавируса
Екатеринбург, 20 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Свердловской области за 19 июля подтверждено ещё 234 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 20 июля в 04:13
Общество
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Шоу-бизнес
Бритни Спирс смыла яркий макияж и помолодела на 10 лет
Накануне Бритни выложила селфи с минимумом косметики на лице. И оказалось, что без черной жирной подводки певица смотрится на 10 лет моложе.
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Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе.
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Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
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Суд арестовал 11 участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ
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Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
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Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
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Общество
Моряков из Ижевска приговорили к 253 годам тюрьмы в Греции
Моряков из Ижевска приговорили к 253 годам тюрьмы в Греции.
АиФ Удмуртия вчера в 22:35