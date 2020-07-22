Общество

ВедомостиВедомостиОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника.
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ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100

Поставляется авиакомпаниям с 2011 г. В 2011–2020 гг. эксплуатантам поставлено 193 SSJ100. Старт проекта по разработке увеличенной версии возможен только через несколько лет – после того, как ОАК создаст так называемый самолет SSJ100 new, добавляют двое собеседников.
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