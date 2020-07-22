Поставляется авиакомпаниям с 2011 г. В 2011–2020 гг. эксплуатантам поставлено 193 SSJ100. Старт проекта по разработке увеличенной версии возможен только через несколько лет – после того, как ОАК создаст так называемый самолет SSJ100 new, добавляют двое собеседников.

с чего всё началось

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника.

Хоккей Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.

Происшествия В центре Москвы нашли тело убитой девушки По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке. 125

Политика Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края. 348

Общество Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам В Хабаровске одиннадцатиклассник из гимназии № 8 набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и информатике, сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки. 6

Шоу-бизнес Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением. 59

Общество Суд огласит приговор историку Дмитриеву, обвиняемому в педофилии Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске будет поставлена точка в деле историка Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. 34

Гаджеты В сети появились характеристики смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra На портале Winfuture появились характеристики нового смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Шоу-бизнес Канье Уэст заявил о своем желании развестись с Ким Кардашьян Претензии к жене у музыканта появились после того, как Кардашьян посетила саммит 2 года назад и обсудила с рэпером Миком Миллом, бывшим женихом Ники Минаж, проблемы правосудия. 2

Футбол Уткин отреагировал на высказывания жены Семака Популярный блогер Василий Уткин высказался о недавнем выступлении супруги Сергея Семака в инстаграме.

Политика В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией Кандидатами на пост главы государства ЦИК страны зарегистрировал пять человек: Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя. 95

Общество Фильм «Земляне» возглавил рейтинги просмотров после теракта в Луцке Документальный фильм 2005 года «Земляне» о неподобающем обращении с животными возглавил рейтинги просмотров на ресурсе «Кинопоиск».

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 1,3K

Происшествия Российский бодибилдер задержан по делу о связях с несовершеннолетней Бодибилдер, актер и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан в Москве по подозрению в связях с несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 6