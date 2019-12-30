Все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

с чего всё началось

Все гражданские самолеты, производимые в России, могут переименовать, чтобы сделать линейку лайнеров с единым названием. Об этом сообщил в интервью РИА "Новости" генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

ОАК: все российские гражданские самолеты могут переименовать

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