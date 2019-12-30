Общество

Газета.RuГазета.RuОАК: все российские гражданские самолеты могут переименовать

Все гражданские самолеты, производимые в России, могут переименовать, чтобы сделать линейку лайнеров с единым названием. Об этом сообщил в интервью РИА "Новости" генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
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Глава ОАК: все российские гражданские авиалайнеры могут переименовать

Все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
РИА Новостивчера в 19:16

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Главные новости к утру 30 декабря

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ОАК: все российские гражданские самолеты могут переименовать

Газета.Ru01:48

Глава ОАК допустил единое название для всех гражданских самолетов России

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Авиаэксперт объяснил, зачем в России переименуют все гражданские самолеты

URA.Ru05:04

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Известиявчера в 20:06

Все производимые в РФ гражданские авиалайнеры могут переименовать

ПРАЙМвчера в 19:17

Глава ОАК: все российские гражданские авиалайнеры могут переименовать

РИА Новостивчера в 19:16
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REGNUM 01:31
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Московский аэропорт Шереметьево намерен вернуть курилки в свои терминалы в начале 2020 года.
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Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
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Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини рассказал, что Владимир Путин иногда оставался ночевать в Кремле, чтобы в столице не перекрывали дороги и у москвичей не возникало из-за этого проблем.
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Врач-нефролог рассказала об опасности приема витамина D

Передозировка витамина D может разрушить почки, если уровень кальция и фосфора в организме повышен.
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В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в начале января в Москве.
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Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
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МИД: Россия приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом

В Москве приветствуют обмен удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных» между Киевом и Донбассом, который состоялся 29 декабря, это важный гуманитарный шаг, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
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Немцы отвели Путину и Меркель ведущие роли в 2020 году

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