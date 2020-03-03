Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОАО РЖД повезет на Запад без гарантий

Скидка в 12,8% предоставляется в направлении российских портов Северо-Запада (Октябрьская, Северная и Калининградская железные дороги) при расстоянии перевозки свыше 3 тыс. км. В условиях сложившейся ценовой конъюнктуры на мировом угольном рынке специальные тарифы будут действовать без закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами, сообщают в компании.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

РЖД снижают тарифы на экспорт угля через порты Северо-Запада РФ и Казахстан

Интерфаксвчера в 23:44

ОАО РЖД повезет на Запад без гарантий

Коммерсантъвчера в 16:00

Угольщики Кузбасса получили максимальную скидку на перевозку угля

Московский комсомолец Кузбассвчера в 21:41

Кузбасские предприятия получили скидку в 25% на перевозку угля

VSE42.RUвчера в 21:40

РЖД до 2021 года ввели скидки до 25% к тарифу на экспорт энергетического угля

ПРАЙМвчера в 16:15

РЖД с 1 марта ввели скидки на экспортные перевозки угля в Казахстан и порты Северо-Запада

ТАССвчера в 16:07

РЖД ввели скидки на экспортные перевозки угля в Казахстан и порты Северо-Запада

Мой Брянсквчера в 23:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 02:02, Ашберн
Происшествия

Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет

Российская газета вчера в 22:21
Общество

Собянин объявил о мерах борьбы с коронавирусом в Москве

Московский Комсомолец вчера в 11:40
Армия и оружие

Штурмовик Су-25 сбил вражеский самолет противотанковой ракетой

После ликвидации наземной цели штурмовик нанес удар ракетой «Вихрь» по воздушной цели, которая находилась на автопилоте.
RuNews24.ru 00:49
Энергетика

Нефть поднялась выше $53 за баррель

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 2 марта нефть Brent прибавила 5% и установилась выше $52 за баррель.
REGNUM вчера в 21:46
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу

В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.
Wday.ru вчера в 05:31
Происшествия

СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве

Следователи в Москве проверяют данные СМИ о 25 детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
РИА Новости 01:58
Происшествия

В Москве заочно арестовали поляка и украинца по «делу Магомедовых»

Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко, ставших обвиняемыми в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.
Интерфакс вчера в 12:47
Хоккей

Драйзайтль и Макдэвид набрали по пять очков в матче против «Нэшвилла»

Матч, который прошел на площадке "Нэшвилла", для хозяев завершился полным фиаско - 3:8. В составе победителей особенно отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
Российская газета вчера в 23:51
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Экономика

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Газета.Ru вчера в 21:17
Армия и оружие

В Идлибе погиб еще один турецкий военный

2 марта в результате обстрела в Идлибе один турецкий военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
МонаВиста вчера в 21:12
Биатлон

В документах МОК оказались поддельные подписи Родченкова

Международный олимпийский комитет предоставил в качестве ключевых доказательств по делу российских биатлонисток поддельные документы.
ТВ Центр вчера в 06:50
Происшествия

Омичка приговорена к 11 годам колонии за убийство дочери хлебом

Интерфакс 01:23
Общество

В России зафиксировали шесть случаев коронавируса

Речь идет о трех гражданах России, эвакуированных с японского лайнера Diamond Princess в Японии и находящихся в Казани под карантином.
Новые Известия 01:27
Здоровье

Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией испанского гриппа

Билл Гейтс сравнил стремительное распространение нового коронавируса по всему миру с эпидемией испанского гриппа 1918 года, который в XX веке унес жизни более 50 млн человек.
RuNews24.ru вчера в 08:38
Общество

Сотрудникам Twitter рекомендовали работать из дома из-за коронавируса

Компания Twitter опубликовала рекомендацию для своих сотрудников, находящихся по всему миру, работать не выходя из дома, для того чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
Live24 01:26
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости 01 марта в 11:37
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru вчера в 19:42
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Lenta.ru вчера в 06:48
Общество

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости вчера в 17:19
Происшествия

Самолет Владивосток—Москва экстренно сел в Хабаровске

Пассажирский самолет компании «Аэрофлот» Airbus А-330, следовавший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске после поступления сообщения о минировании.
Коммерсантъ 00:59
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:39
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Происшествия

Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении

Lenta.ru вчера в 22:52
Армия и оружие

Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в Японское море

Снаряды не достигли Исключительной экономической зоны в Японском море, никакого ущерба кораблям или самолетам гражданской авиации не зафиксировали, сообщили в Минобороны Японии.
RuNews24.ru вчера в 01:25
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Экономика

Минприроды хочет перерабатывать деньги

Перечень плательщиков экосбора расширен Минприроды за счет розничных сетей, сохранился и стопроцентный норматив утилизации для производителей упаковки, хотя Виктория Абрамченко не поддержала повышения нормативов и просила избавить документ от «слепого перекладывания ответственности с производителей товаров на производителей упаковки».
Коммерсантъ вчера в 17:16
Происшествия

Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье

Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Газета.Ru вчера в 07:07
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК вчера в 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное