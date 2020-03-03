Экономика
КоммерсантъОАО РЖД повезет на Запад без гарантий
Скидка в 12,8% предоставляется в направлении российских портов Северо-Запада (Октябрьская, Северная и Калининградская железные дороги) при расстоянии перевозки свыше 3 тыс. км. В условиях сложившейся ценовой конъюнктуры на мировом угольном рынке специальные тарифы будут действовать без закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами, сообщают в компании.
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Угольщики Кузбасса получили максимальную скидку на перевозку угля
Московский комсомолец Кузбассвчера в 21:41
РЖД ввели скидки на экспортные перевозки угля в Казахстан и порты Северо-Запада
Мой Брянсквчера в 23:22
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