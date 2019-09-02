Энергетика
КоммерсантъОАО РЖД в августе увеличило погрузку на 0,2%
Погрузка на сети ОАО РЖД в августе составила 109 млн тонн, сообщила монополия. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:25, Вашингтон
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru вчера в 01:38
Политика
В США подготовили законопроект о смертной казни за массовые убийства
Как сообщил Шорт, генпрокурор подготовил проект закона, призванный ускорить введение смертной казни тем, кого признают виновными в массовых убийствах.
Парламентская газета вчера в 13:05
Происшествия
В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет
Российская газета 01:41
Происшествия
Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье
В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что обучаемый механик-водитель успешно покинул тонущий танк, однако проводящий занятие опытный контрактник-инструктор "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 01:55
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Газета.Ru вчера в 15:06
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $28,3 млрд
Российские миллиардеры в общей сложности с начала 2019 года разбогатели на $28,316 млрд.
Газета.Ru вчера в 07:04
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Происшествия
Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков
REGNUM вчера в 12:59
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Общество
В Москве выявлено превышение нитратов в укропе
Эксперты Роспотребнадзора выявили в столичных магазинах превышение традиционного содержания магния, натрия, калия и кальция в образцах укропа, петрушки и зеленого лука, в укропе также обнаружено повышенное содержание нитратов.
Вести.Ru вчера в 20:33
Происшествия
Злоумышленники выкрали $250 тыс. из иномарки на севере Москвы
На севере Москвы пятеро злоумышленников выкрали из автомобиля Volkswagen Polo $250 тыс. и скрылись в неизвестном направлении.
Газета.Ru 01:29
Технологии
Брокеры собирают подписчиков
Торговля ценными бумагами зашла в соцсети Российские брокеры начинают активно развивать диджитал-направление на стыке коммуникаций и биржевой торговли.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Общество
В Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа
В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона.
Газета.Ru 01:50
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Кино
Культовый фильм «Матрица» вновь покажут в кинотеатрах России
Свободная Пресса 01:13
Политика
На Украине возбудили дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту возможного препятствования бывшим спикером Верховной рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ Госбюро.
РИА Новости 02:20
Интернет
В «Сколково» предложили принимать законы c использованием big data
Эксперты инновационного центра «Сколково» выступили с предложением оперативной корректировки законов с помощью big data (инструменты и методы для обработки больших массивов структурированных и неструктурированных данных).
REGNUM 02:15
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Lenta.ru вчера в 15:14
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 16:27
Экономика
Глава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google пока ещё не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей, назначенный надзорным ведомством в июле.
RT на русском 00:34
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Спорт
Лыжник Клебо повредил палец ноги на тренировке
Клебо во время тренировочного сбора национальной команды повредил при падении палец ноги.
РИА Новости 00:34
Музыка
Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл
Композитор Игорь Николаев раскрыл историю песни "Третье сентября", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:09
Футбол
Защитник «Витесса» Караваев перешел в «Зенит»
Rambler News Service вчера в 13:31
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31