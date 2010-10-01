Политика

ИА НовороссияИА НовороссияОБСЕ: Ввод миротворцев ООН в Донбасс пока нереален

Напомним, в апреле генсек ОБСЕ выступил за отправку миротворцев ООН в Донбасс. Ранее специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что позиция Москвы не позволяет начать миротворческий процесс под эгидой ООН в Донбассе.
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Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека

RT на русском 05:34
Хоккей

Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Футбол

Зе Луиш: люблю Москву, провожу там выходные

ODDS.ru 04:46
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата окунали головой в унитаз

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь сослуживцев в Забайкальском крае, окунали головой в унитаз.
Lenta.ru 05:29
Общество

Назван самый популярный у кибермошенников способ обмана россиян

В 2018 году кибермошенники похитили у россиян около 2 миллиардов рублей, при этом чаще всего злоумышленники пользовались для этого подменными номерами.
Lenta.ru 05:41
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Политика

Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября

REGNUM вчера в 08:52
Транспорт

Столичный водитель получил более 400 штрафов на миллион рублей

Москва 24 05:30
Политика

Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского исчезло несколько фраз

В стенограмме июльского разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, опубликованной Белым домом, отсутствует несколько важных фраз и слов.
Lenta.ru 05:01
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Футбол

Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Москва пользовалась методами воздействия на чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для получения голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Lenta.ru 06:12
Происшествия

Москвич избил полицейского кошкой

Москвича уже опросили, но свою вину он не признал. По его версии, бездомный кот сам набросился на полицейского.
Комсомольская правда 05:44
Общество

Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников

Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
РИА Новости 05:52
Шоу-бизнес

Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз

News-24.ru 05:48
Происшествия

Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова

Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.
Чита.Ру 00:09
Здоровье

Зараженная рыба попала в Челябинскую область

Семь человек находятся в реанимации По сведениям тюменского Роспотребнадзора, опасную рыбу выловили в Андреевском озере, и в деревне Ачиры Тобольского района 22 октября выявили гаффскую болезнь.
U74.Ru 03:30
Общество

Более 1000 человек встали в очередь за умной колонкой «Яндекса»

Акция "Яндекса" по обмену старой аудиотехники на новую умную колонку "Станция Мини" спровоцировала появление гигантской очереди возле фирменного магазина компании, расположенного в Москве на улице Тимура Фрунзе.
Российская газета 06:12
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал на YouTube видеообращение, в котором сообщил, что расторг контракты со всеми артистами, работающими в его компании MALFA.
РИА Новости 06:08
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Политика

Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
RT на русском 05:31
Происшествия

Подросток открыл стрельбу из пистолета в московской школе

По данным РЕН ТВ, мальчик нашел оружие дома и решил взять его с собой в школу, чтобы похвастался пистолетом перед одноклассниками.
РБК 06:25
Театры

В Краснодаре кресло директора театра кукол покинул Константин Мохов

Краснодарский краевой театр кукол остался без руководителя. Как стало известно, 4 октября Константин Мохов ушел с поста директора.
Регион online 03:13
Общество

Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов

Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
Известия 06:16
Шоу-бизнес

Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! вчера в 21:56
Общество

«Фризиум» начали бесплатно выдавать в Москве

Выдача препарата "Фризиум" для лечения детей, больных эпилепсией, из первой поступившей в страну партии началась в Москве.
Газета.Ru 05:51
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница России

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Общество

На дне Балтийского моря обнаружили подлодку времен ВОВ

Подлодку времен Великой Отечественной войны обнаружил экипаж морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота.
РЕН ТВ 05:58
Армия и оружие

Российские военные развернули «Подсолнухи»

Вести.Ru 03:30
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