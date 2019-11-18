Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВОБСЕ нашла нарушения на выборах в парламент Белоруссии

Представители ОБСЕ обнаружили «серьезные процедурные проблемы» при подсчете голосов. В ОБСЕ прошедшие парламентские выборы в Белоруссии сочли несоответствующими демократическим стандартам. Координатор миссии наблюдателей Седерфельт отметил, что выборы прошли в спокойной обстановке.
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ОБСЕ заявила о несоответствии выборов в Белоруссии стандартам демократии

РБК08:55

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RT на русском07:39

ОБСЕ пришла к выводу, что парламентские выборы в Белоруссии не отвечали демократическим стандартам

Эхо Москвы07:31

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Известия07:39

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ТАСС07:28

ОБСЕ раскритиковала организацию выборов в Белоруссии

Взгляд.ру07:23

Ряд свобод был ограничен на выборах в Белоруссии, заявили в БДИПЧ ОБСЕ

РИА Новости08:27
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