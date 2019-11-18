Представители ОБСЕ обнаружили «серьезные процедурные проблемы» при подсчете голосов. В ОБСЕ прошедшие парламентские выборы в Белоруссии сочли несоответствующими демократическим стандартам. Координатор миссии наблюдателей Седерфельт отметил, что выборы прошли в спокойной обстановке.

ОБСЕ нашла нарушения на выборах в парламент Белоруссии

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