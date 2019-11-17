Политика

Евразия DailyЕвразия DailyОБСЕ назвала парламентские выборы в Белоруссии недемократичными

Парламентские выборы в Белоруссии не соответствовали важным демократическим стандартам. Об этом на пресс-конференции в Минске заявила специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт, передает БелПАН.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

ОБСЕ: выборы в парламент Белоруссии не соответствовали стандартам демократии

ТАСС07:28

ОБСЕ заявила о несоответствии выборов в Белоруссии стандартам демократии

РБК08:55

В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии

RT на русском07:39

В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии демократическим стандартам

Известия07:39

Выборы в парламент Белоруссии, по мнению ОБСЕ, не соответствовали демократическим стандартам

Эхо Москвы14:31

ОБСЕ раскритиковала организацию выборов в Белоруссии

Взгляд.ру07:23

Ряд свобод был ограничен на выборах в Белоруссии, заявили в БДИПЧ ОБСЕ

РИА Новости08:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Происшествия

Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Российская газета 10:41
Политика

На Украине тщательно проверят вернувшиеся из России корабли

На Украине тщательно проверят состояние военных кораблей, которые вернулись из России после задержания в Керченском проливе.
Lenta.ru 09:41
Армия и оружие

Дело MH17 пошло на повышение

Имена высокопоставленных россиян, звучащие в перехваченных телефонных переговорах, которые обнародовала Объединенная следственная группа (JIT) по делу о катастрофе в 2014 г. Boeing 777 на востоке Украины, повышают ставки накануне начала судебного процесса в Гааге, но ничего не меняют в позиции России, которая продолжает настаивать на своей непричастности к гибели самолета.
Ведомости вчера в 15:56
Происшествия

В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

RT на русском 12:04
Космос

Орион А в инфракрасном диапазоне

Наряду со своим родным братом, Орионом В, облако образует комплекс молекулярных облаков Ориона, обширный звездообразующий регион в созвездии Ориона, который наиболее заметен на ночном небе в течение зимы в северном полушарии или в течении лета в южном полушарии.
AstroNews.ru 08:58
Футбол

Тренер сборной Сан-Марино: хотим показать качественный футбол в матче с россиянами

Футболисты сборной Сан-Марино намерены продемонстрировать хороший уровень игры в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды России.
ТАСС Спорт 12:32
Единоборства

Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor вчера в 18:26
Гаджеты

Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Anonsens 16 ноября в 01:13
Наука

Ученые вывели формулу для пересчета возраста собак в человеческий

РЕН ТВ 14:04
Здоровье

Проводивший пересадку почек грудным детям российский врач уволен

Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек детям с маленьким весом, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) из-за претензий к используемому ими препарату.
Известия 13:10
Происшествия

Протестующие подожгли мост у кампуса университета в Гонконге

Российская газета вчера в 18:50
Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Интерфакс 03:44
Политика

Порошенко заявил о «российском заказе» в деле о его аресте

Экс-президенту Украины Петру Порошенко грозит реальный тюремный срок: бывшего лидера подозревают во вмешательстве в процедуру проведения конкурса по отбору претендентов на посты в высший совет правосудия.
Российский Диалог 07:20
Происшествия

ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене

Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Газета.Ru 12:49
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Газета.Ru 08:58
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Хоккей

Хоккеист «Салавата Юлаева» Маннинен не доиграл матч КХЛ с «Авангардом»

РИА Новости 12:37
Происшествия

В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН

REGNUM 14:23
Фигурное катание

Медведева представила новый показательный номер в Москве

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Чемпионат вчера в 09:45
Общество

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM 14:20
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
Экономика

Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq выросли на 8,3%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq подорожали на 11,06% - до $39,75 за бумагу, свидетельствуют данные торгов.
ТАСС 10:30
Общество

В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним

ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним, при условии прохождения обширного курса обучения.
Известия 11:08
Экономика

Сценарий катастрофы: что положит конец процветанию Москвы

Современная Москва находится почти на пике успеха и процветания, особенно, если ее сравнивать со всей остальной страной, где города и регионы уже который год бьются в тисках непреходящего финансового кризиса и нехватки денег примерно на всё.
Ридус вчера в 19:15
Армия и оружие

В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских

Индийская газета объяснила, почему Индия купила у Франции истребители Rafale вместо приобретения российских Су-30МКИ.
Взгляд.ру 16 ноября в 19:55
Хоккей

ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Северстали»

Хоккеисты московского ЦСКА проиграли четвертый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от череповецкой "Северстали" в овертайме.
РИА Новости 13:57
Происшествия

Автомобилист въехал в здание в Москве, два человека погибли

Интерфакс 12:57
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Газета.Ru 11:01
Футбол

Малафеев: Возвращение Акинфеева возможно в двух случаях

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев оценил вероятность того, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вернется в национальную команду.
Нева Спорт 14:17
Политика

США продлили лицензию Huawei на 90 дней

Администрация США приняла решение отложить введение ограничений в отношении китайской корпорации Huawei на 90 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского министерства торговли.
Газета.Ru 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное