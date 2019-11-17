Парламентские выборы в Белоруссии не соответствовали важным демократическим стандартам. Об этом на пресс-конференции в Минске заявила специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт, передает БелПАН.

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Политика На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений По словам дипломата, президенты стран нормандского формата могут признать, что в течение пяти лет «Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести и не принесли мир в Украину».

Политика Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отменил посещение линии разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает 18 ноября Deutsche Welle со ссылкой на МИД Германии.

Космос Ученые обнаружили увеличение кислорода в атмосфере Марса Уже много лет ученые изучают красную планету и считают ее аналогом Земли, так как именно эта планета наиболее близка к условиям земной жизни.

Общество Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.

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