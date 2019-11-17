Политика

Евразия DailyЕвразия DailyОБСЕ назвала парламентские выборы в Белоруссии недемократичными

Парламентские выборы в Белоруссии не соответствовали важным демократическим стандартам. Об этом на пресс-конференции в Минске заявила специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт, передает БелПАН.
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Выборы в парламент Белоруссии, по мнению ОБСЕ, не соответствовали демократическим стандартам

Эхо Москвы14:31

ОБСЕ заявила о несоответствии выборов в Белоруссии стандартам демократии

РБК08:55

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Известия07:39

В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии

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ОБСЕ: выборы в парламент Белоруссии не соответствовали стандартам демократии

ТАСС07:28

ОБСЕ раскритиковала организацию выборов в Белоруссии

Взгляд.ру07:23

Ряд свобод был ограничен на выборах в Белоруссии, заявили в БДИПЧ ОБСЕ

РИА Новости08:27
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
Происшествия

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Российские теннисисты обыграли команду Хорватии в матче Кубка Дэвиса

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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений

По словам дипломата, президенты стран нормандского формата могут признать, что в течение пяти лет «Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести и не принесли мир в Украину».
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Политика

Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отменил посещение линии разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает 18 ноября Deutsche Welle со ссылкой на МИД Германии.
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Эксперты iFixit оценили новую клавиатуру 16-дюймового MacBook Pro

На днях компания Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro.
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Политика

Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»

Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Аргументы недели 10:05
Политика

В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
RT на русском 13:35
Космос

Ученые обнаружили увеличение кислорода в атмосфере Марса

Уже много лет ученые изучают красную планету и считают ее аналогом Земли, так как именно эта планета наиболее близка к условиям земной жизни.
SM News 07:59
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

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Общество

Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат

Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
Московский Комсомолец 13:30
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
РБК 15:48
Политика

США признали поселения Израиля на территории Палестины

Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:23
Происшествия

Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции

Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.
Lenta.ru 13:09
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
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Президент ФК «Ростов» высказался о долгах клуба

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал публичное заявление о долгах клуба и планах по развитию команды.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили торжественный вечер в театре Палладиум

Герцоги Кембриджские посетили ежегодный благотворительный концерт Royal Variety Performance в театре Палладиум.
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В Росконтроле проверили «Докторскую» колбасу

"Докторская" колбаса предполагает в своем составе: свинину, говядину, воду, яйца куриные или меланж, молоко коровье, соль, сахар, пряности в виде мускатного ореха или кардамона, антиокислитель — аскорбиновую кислоту и фиксатор окраски нитрит натрия.
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Армия и оружие

Боевики в Мали атаковали военный патруль

Боевики атаковали военный патруль на севере Мали, 18 ноября передает агентство Reuters.
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака

Дубинский сказал суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры.
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Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

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Вспышка вируса Коксаки зарегистрирована в общеобразовательной школе №63 в Одессе, школа закрыта на карантин.
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