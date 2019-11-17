Политика
Евразия DailyОБСЕ назвала парламентские выборы в Белоруссии недемократичными
Парламентские выборы в Белоруссии не соответствовали важным демократическим стандартам. Об этом на пресс-конференции в Минске заявила специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт, передает БелПАН.
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Общество
МВД Грузии задержало 37 человек в ходе разгона акции в Тбилиси
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Политика
Глава минобороны Украины оценил возвращение задержанных кораблей
Загороднюк заявил, что рассматривает возвращение кораблей как "выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", а не как "акт доброй воли" России.
Наука
Ученые обнаружили на плато Наска изображающие монстров рисунки
Во время исследования плато Наска, находящегося в Перу, ученые обнаружили там изображающие монстров рисунки.
Политика
Израиль прокомментировал позицию США по поселениям на берегу Иордана
Израиль приветствовал решение США о признании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в однокомнатной квартире восьмерых простуженных детей.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Наука
Ученые: китайские власти маскируют незаконное извлечение органов под добровольное донорство
Еще в 2010 году правительство страны объявило об изменении способов получения органов для трансплантации и развертывании программы добровольного донорства.
Единоборства
Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ничего не имеет против любовницы Евгения Плющенко
С некоторых пор в прессе пошли разговоры о том, что у Евгения Плющенко в Питере есть молодая любовница модель, с которой он состоит в связи уже более 2-х лет.
Происшествия
20 руферов подрались на крыше башни Москвы-Сити
20 руферов, устроивших драку на крыше башни «Империя» комплекса Москва-Сити, задержаны в столице.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Авто
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E
Глобальная электрификация транспорта вышла на новый уровень, когда Ford представила Mustang Mach-E.
Футбол
Швейцария и Дания вышли на Евро-2020
У хозяев забил Мэтт Доэрти, у гостей — Мартин Брэйтуэйт. Швейцария и Дания вышли на чемпионат Европы-2020.
Общество
Star Wars Jedi: Fallen Order показала уверенный старт в Steam
ЕА ещё не успела рассказать о продажах Star Wars Jedi: Fallen Order, но первые признаки финансового успеха налицо — новинка показала уверенный старт в английской рознице, а теперь ещё и в Steam.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Автоспорт
Сайнс и сотрудники «Макларена» отпраздновали 3-е место на подиуме
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов не живут вместе
Поклонники видят, как Ксения Собчак каждый день спешит домой на Рублевку к маленькому сыну Платону, а Константин Богомолов тем временем живет в центре Москвы – поближе к работе.
Футбол
Гол Месси спас Аргентину от поражения в игре с Уругваем
Происшествия
Силовики провели обыски в управлении делами СО РАН
Правоохранительные органы провели обыски в здании управления делами СО РАН в Академгородке в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий, сообщил в понедельник Sibnet.ru советник председателя СО РАН по информационной политике Андрей Соболевский.
Общество
«Яндекс» поддерживает отзыв законопроекта о значимых интернет-ресурсах
В конце июля депутат Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах, по которому владеть такими ресурсами сможет только российская компания, а доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%.
Единоборства
Иранский Халк дебютирует в кулачных боях
Известный иранский тяжелоатлет и пауэрлифтер, Саджад Гариби, более известный как «Иранский Халк», попробует себя в кулачных боях и дебютирует под баннером Bare Knuckle FC в следующем году.
Футбол
«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей
Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина.
Общество
Россия пропустит конкурс «Мисс Вселенная» в США из-за проблем с визами
Команда конкурса "Мисс Россия" предприняла все усилия, чтобы РФ участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная" в США в Атланте 8 декабря, но из-за организационных несостыковок и сложностей с оформлением визы от участия пришлось отказаться, сообщила РИА Новости директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк.
Армия и оружие
Военные испытывают управляемый снаряд для танка «Армата»
Российские военные испытывают новое вооружение для танка «Армата».