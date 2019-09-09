Армия и оружие
РИА НовостиОДК создаст двигатель нового поколения
В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
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Политика
Трамп отменил визит в пострадавшую от урагана «Дориан» зону
Президент США Дональд Трамп отменил свою поездку в район Северной Каролины, которая пострадала от урагана "Дориан".
Газета.Ru 17:48
Экономика
Экономика говорит о приближении конца эпохи Эльвиры Набиуллиной
Все годы правления Эльвиры Набиуллиной ЦБ выбирал в своей политике инструменты, позволяющие экономике балансировать между положением «хуже и еще хуже».
REGNUM 02:25
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Политика
Пушков объяснил тоску Катамадзе по российскому зрителю
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал прозвучавшее в эфире украинского ТВ заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к российским поклонникам.
Взгляд.ру вчера в 11:35
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ 15:36
Культура
Рэпер Серега намерен получить украинское гражданство
Телепрограмма 10:34
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Общество
Беглов пообещал оправдать доверие петербуржцев
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети поблагодарил всех тех, кто оказал ему поддержку на выборах губернатора Северной столицы 8 сентября, и пообещал оправдать доверие избирателей.
REGNUM 13:41
Шоу-бизнес
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести
По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
Политика
В России могут ввести новый православный выходной
По мнению парламентариев, новый нерабочий праздничный станет «данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества» и подтверждением «особой роли православия в истории России».
Рамблер 08:13
Футбол
Главный тренер сборной Бельгии сравнил Шотландию с «раненым животным»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от предстоящей встречи 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией.
Евро-футбол.ру 09:00
Армия и оружие
Северная Корея вновь запустила две ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
РБК 20:01
Экономика
Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии
Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
Коммерсантъ 04:13
Экономика
Экономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки
Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.
РБК 13:31
Гаджеты
В iPhone 11 установят новый сопроцессор с кодовым названием Rose
Компания Apple разработала новый сопроцессор с кодовым названием Rose (R1) к чипам A13 в iPhone 11.
The GEEK 11:35
Происшествия
Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.
Телеканал 360° вчера в 06:48
Наука
Предпочтение маленьких объектов сформировалось с возрастом
В отличие от взрослых, которые лучше распознают движение мелких объектов, младенцы в возрасте от трех до четырех месяцев отдают предпочтение объектам большего размера.
N+1 07 сентября в 09:59
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Космос
Робот «Федор» успешно вернулся на Землю
Первый российский антропоморфный робот «Федор», который побывал в космосе, вернулся на Землю.
Комсомольская правда 06 сентября в 18:00
Экономика
Российский рост цен на жилье обогнал мир
Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru 06:29
Происшествия
В одном из кафе Дубая российский брокер забыл сумку с деньгами
Российская газета 18:30
Наука
Аутисты разобрались в социальных взаимодействиях лучше нейротипичных людей
Исследование на примере почти семи тысяч добровольцев показало, что люди с расстройствами аутистического спектра хоть и плохо понимают эмоции и переживания других людей, в целом прекрасно разбираются в социальных взаимодействиях между ними.
N+1 13:27
Здоровье
Специалисты рассказали о переносимости уколов
MedikForum.ru вчера в 23:36
Здоровье
Внезапное онемение тела названо симптомом серьезных заболеваний
Онемение может указывать на такие заболевания, как сахарный диабет, тромбоз, артрит, артроз.
Medical Note 01:44
Политика
Главы МИД и Минобороны России и Франции встретятся в Москве
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и французский министр обороны Флоранс Парли прибудут с рабочим визитом в Москву, где встретятся со своими российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.
Народные новости вчера в 17:22
Космос
Индийский модуль «Викрам» совершил жесткую посадку на Луне
РИА Новости 01:33