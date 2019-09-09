Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиОДК создаст двигатель нового поколения

В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
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ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера

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«Это не игра, тут все реально». Как тренажер лайнера Sukhoi Superjet 100 помогает пилотам

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Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских

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ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62

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Названы сроки появления двигателя для российского сверхзвукового пассажирского самолета

ТК Звезда03:35
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал прозвучавшее в эфире украинского ТВ заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к российским поклонникам.
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Истребители НАТО не смогли догнать российский самолёт из Калининграда

ГЛАС.RU 12:59
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В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

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Беглов пообещал оправдать доверие петербуржцев

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети поблагодарил всех тех, кто оказал ему поддержку на выборах губернатора Северной столицы 8 сентября, и пообещал оправдать доверие избирателей.
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По мнению парламентариев, новый нерабочий праздничный станет «данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества» и подтверждением «особой роли православия в истории России».
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от предстоящей встречи 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией.
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Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
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Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии

Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
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Экономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки

Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.
РБК 13:31
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Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.
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Предпочтение маленьких объектов сформировалось с возрастом

В отличие от взрослых, которые лучше распознают движение мелких объектов, младенцы в возрасте от трех до четырех месяцев отдают предпочтение объектам большего размера.
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Делегация из США приехала в Крым

В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
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Робот «Федор» успешно вернулся на Землю

Первый российский антропоморфный робот «Федор», который побывал в космосе, вернулся на Землю.
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Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
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Онемение может указывать на такие заболевания, как сахарный диабет, тромбоз, артрит, артроз.
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Главы МИД и Минобороны России и Франции встретятся в Москве

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и французский министр обороны Флоранс Парли прибудут с рабочим визитом в Москву, где встретятся со своими российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.
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Индийский модуль «Викрам» совершил жесткую посадку на Луне

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