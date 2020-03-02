с чего всё началось

Рост экономики России в 2020 году ОЭСР замедлил на 0,4 п.п. – до 1,2% ВВП. Показатели на 2021 год также пересмотрены в сторону понижения – на 0,1 п. п. до 1,3%. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года.

Шоу-бизнес 40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.

Наука Учёные увидели связь между употреблением омега-3 и онкологией Учёные Университета Восточной Англии установили, что омега-3 жирные кислоты при регулярном употреблении в течение примерно четырёх лет увеличивают риск развития рака простаты.

Общество Министр спорта Чувашии отправлен в отставку Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Богаратова Михаила Викторовича от исполнения обязанностей министра физической культуры и спорта Чувашской Республики.

Здоровье Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.

Политика В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.

Общество В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.

Происшествия На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ Вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек в торговом центре (ТЦ) Greenhills в филиппинском городе Сан-Хуан (входит в Манильскую агломерацию), сообщает The Philipino Times.

Футбол Семин отреагировал на критику Губерниева Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.

Экономика ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.

Биатлон CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).

Политика Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.