с чего всё началось

Рост экономики России в 2020 году ОЭСР замедлил на 0,4 п.п. – до 1,2% ВВП. Показатели на 2021 год также пересмотрены в сторону понижения – на 0,1 п. п. до 1,3%. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года.

Энергетика Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза» Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.

Политика Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию В профильный комитет Госдумы поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Политика Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Армия и оружие Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.

Политика Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Происшествия Загорелся Новолипецкий металлургический комбинат На территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Происшествия У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.

Единоборства Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев показал средний палец трибунам после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.

Политика Эрдоган предупредил Европу о миллионах сирийских беженцев В скором времени в Евросоюз направятся миллионы сирийских беженцев, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает NTV.

Общество В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.

Политика Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.

Политика В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.

Шоу-бизнес Бывшая жена рэпера Сереги обвинила его в похищении детей Рэпер Сергей Пархоменко (Серега), как утверждает его бывшая гражданская жена Полина Ололо, забрал у нее детей и не разрешает с ними общаться.

Здоровье В Ухане закрыли один из временных госпиталей В китайском Ухане на фоне сокращения количества больных коронавирусом закрыли один из временных специализированных госпиталей.

Здоровье Психиатр Аронович рассказал, как избежать выгорания на работе Старейший психиатр скорой психиатрической помощи Санкт-Петербурга Олег Аронович рассказал в беседе с корреспондентом iReactor в ходе пресс-конференции под названием «Принудительное лечение – конфликт интересов общества и свободы личности» в Медиацентре «Патриот», как избежать эмоционального выгорания, а также предупредил, к каким заболеваниям это может привести.