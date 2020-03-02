Экономика
Взгляд.руОЭСР дала прогноз по замедлению мировой экономики из-за коронавируса
Рост экономики России в 2020 году ОЭСР замедлил на 0,4 п.п. – до 1,2% ВВП. Показатели на 2021 год также пересмотрены в сторону понижения – на 0,1 п. п. до 1,3%. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года.
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила свой прогноз по росту мировой экономики в 2020 г. на 0,5 п. п. до 2,4%. Причиной резкого снижения стала вспышка коронавируса, указано в отчете организации.Ведомости06:20
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Финансы
Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год
Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи.
Энергетика
Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.
Биатлон
Юрист назвал странными заявления адвокатов российских биатлонисток
CAS принял заявление российских адвокатов и будет требовать у МОК объяснения.
Политика
Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию
В профильный комитет Госдумы поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Здоровье
В Петербурге 26 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Петербурге количество человек, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, достигло 26 человек.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Происшествия
Загорелся Новолипецкий металлургический комбинат
На территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Единоборства
Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев показал средний палец трибунам после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.
Политика
Эрдоган предупредил Европу о миллионах сирийских беженцев
В скором времени в Евросоюз направятся миллионы сирийских беженцев, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает NTV.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
Общество
В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Происшествия
Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Политика
Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
Политика
В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
Авто
ГОСТ для ретроавтомобилей вступил в силу
Общество
Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Депутаты партии КПРФ предложили повысить базовый оклад учителей и врачей до двух минимальных размеров оплаты труда.
Шоу-бизнес
Бывшая жена рэпера Сереги обвинила его в похищении детей
Рэпер Сергей Пархоменко (Серега), как утверждает его бывшая гражданская жена Полина Ололо, забрал у нее детей и не разрешает с ними общаться.
Здоровье
В Ухане закрыли один из временных госпиталей
В китайском Ухане на фоне сокращения количества больных коронавирусом закрыли один из временных специализированных госпиталей.
Кино
Появился второй трейлер фильма «Стрельцов»
Здоровье
Психиатр Аронович рассказал, как избежать выгорания на работе
Старейший психиатр скорой психиатрической помощи Санкт-Петербурга Олег Аронович рассказал в беседе с корреспондентом iReactor в ходе пресс-конференции под названием «Принудительное лечение – конфликт интересов общества и свободы личности» в Медиацентре «Патриот», как избежать эмоционального выгорания, а также предупредил, к каким заболеваниям это может привести.
Армия и оружие
Северная Корея запустила два неопознанных снаряда, сообщили в Сеуле
Северная Корея осуществила пуск двух неопознанных снарядов в направлении Японского моря, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Гаджеты
Беспроводные наушники Galaxy Buds+ поступили в продажу в России
Южнокорейская компания Samsung объявила о начале продаж в России беспроводных наушников под названием Galaxy Buds+.
Экономика
Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.