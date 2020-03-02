Экономика

Взгляд.руВзгляд.руОЭСР дала прогноз по замедлению мировой экономики из-за коронавируса

Рост экономики России в 2020 году ОЭСР замедлил на 0,4 п.п. – до 1,2% ВВП. Показатели на 2021 год также пересмотрены в сторону понижения – на 0,1 п. п. до 1,3%. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года.
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с чего всё началось
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила свой прогноз по росту мировой экономики в 2020 г. на 0,5 п. п. до 2,4%. Причиной резкого снижения стала вспышка коронавируса, указано
 в отчете организации.
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Российский ВВП падает из-за коронавируса. ОЭСР прогнозирует его снижение до 1%

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Взгляд.ру06:35

ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса

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ОЭСР прогнозирует замедление роста экономики России из-за коронавируса

Коммерсантъ06:19

ОЭСР: рост мировой экономики в 2020 году замедлится из-за коронавируса

ТАСС05:11
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Lenta.ru вчера в 19:41
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Губернатор назначил Екатерину Буцкую на должность руководителя ТФОМС

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Политика

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В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

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Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1

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