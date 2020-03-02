Экономика

Взгляд.руВзгляд.руОЭСР дала прогноз по замедлению мировой экономики из-за коронавируса

Рост экономики России в 2020 году ОЭСР замедлил на 0,4 п.п. – до 1,2% ВВП. Показатели на 2021 год также пересмотрены в сторону понижения – на 0,1 п. п. до 1,3%. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года.
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с чего всё началось
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила свой прогноз по росту мировой экономики в 2020 г. на 0,5 п. п. до 2,4%. Причиной резкого снижения стала вспышка коронавируса, указано
 в отчете организации.
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ОЭСР ухудшила прогнозы по росту мировых экономик на фоне коронавируса

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Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

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По отношению к январю 2019 года цены снизились на 43% и находятся на уровне минимальных семилетних значений Сахарная затоварка на Алтае Единственный производитель сахара за Уралом – Черемновский сахарный завод – планирует выпустить рекордные 180 тыс. тонн сахарного песка за сезон переработки 2019-2020 годов.
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Чемпионат Швейцарии приостановлен из-за эпидемии коронавируса

Из-за вспышки коронавируса правительство Швейцарии наложило запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 1000 человек.
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МТС, Билайн и Tele2 обеспечат петербуржцев связью в метро до 2021 года

Крупные российские телекоммуникационные операторы и провайдеры цифровых услуг — ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах петербургского метрополитена.
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Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева.
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Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
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В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой

В подъезде жилого дома в подмосковных Котельниках скончалась 17-летняя модель и участница конкурсов красоты.
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ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии

Комиссия Организации объединенных наций (ООН) по Сирийской Арабской Республике (САР) пришла к заключению, что воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением, сообщает Anadolu.
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Суд присудил бывшему фигуранту «московского дела» Конону 100 тыс. рублей

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Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
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Доля просроченных кредитов в Москве составила 4,16%. Санкт-Петербург находится на восьмом месте – 2,84% должников от общего числа заемщиков.
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Мхитарян рассказал о несостоявшихся переходах в «Спартак» и «Анжи»

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