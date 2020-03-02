Экономика

РосбалтРосбалтОЭСР изменила прогнозы по экономике России из-за коронавируса

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела в сторону понижения оценку роста реального ВВП России на текущий год на 0,4 процентного пункта по сравнению с ноябрьской оценкой до 1,2%. При этом прогноз на 2021 год ухудшен на 0,1 процентного пункта до 1,3%, сообщает ПРАЙМ.
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Российский ВВП падает из-за коронавируса. ОЭСР прогнозирует его снижение до 1%

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