Экономика
News.ruОЭСР определила будущее российской экономики
В организации видят два варианта развития событий. В первом случае ослабление карантинных мер, которое происходит постепенно, вызовет рост ВВП РФ на 6% в 2021 году. Если будет вторая волна, то экономика вырастет только на 4,9% в следующем году.
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Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Происшествия
Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым
Адвокат Александр Добровинский вошел в дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова в качестве представителя потерпевших — семьи погибшего водителя-курьера Сергея Захарова.
РБК 11:20
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия 04:12
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Экономика
ФРС США сохранила нулевую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
Политика
«МБХ медиа»: Самолет, на котором предположительно летает супруга Дмитрия Медведева Светлана, улетел на Кипр
Россия с конца марта полностью закрыла международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.
Эхо Москвы 14:03
Армия и оружие
NI испугали новые российские С-400 в Калининграде
Политическая Экспертиза 09:45
Энергетика
Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился
Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 15:26
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Происшествия
Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»
Pravda.Ru вчера в 09:41
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках
Звезда «Сумерек» Анна Кендрик сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках.
Lenta.ru 14:33
Культура
Шоураннер сериала «Бэтвумен» оправдалась за замену главной героини
Изначально американская сценаристка, продюсер и шоураннер сериала «Бэтвумен» Кэролайн Дрис планировала заменить актрису.
Киноафиша России 02:18
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Происшествия
В московском торговом центре прогремели выстрелы
На Правобережной улице в Москве произошла стрельба в торговом центре "Капитолий" — по некоторым сведениям, в магазине "Ашан".
Вести.Ru 15:09
Энергетика
Белоруссия настаивает на пересмотре цен на газ из России
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ, сообщило Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Общество
Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае
Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань 02:17
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами.
RT на русском 15:21
Авто
Компания Subaru продемонстрировала обновленный Crosstrek
Crosstrek в комплектации Limited получил современные системы безопасности, вроде системы автоматического торможения, мониторинга «слепых зон», удержания в полосе движения и автоматического переключения на дальний свет.
CarsWeek.ru вчера в 10:32
Спорт
МОК утвердил решение лишить Каниськину серебра ОИ-2012 в ходьбе
Интерфакс-Спорт 14:19
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Футбол
В клубе АПЛ выявлен случай заражения коронавирусом
В клубе Английской премьер-лиги (АПЛ) выявлен случай заражения коронавирусом, сообщает сайт турнира. Имя инфицированного не называется.
Газета.Ru 13:29
Космос
Виталий Егоров: «Люди смогут полететь на Марс не менее чем через 10 лет»
7 июня 2020 года на официальном YouTube-канале Библиотек центра Москвы (ЦБС ЦАО) в рамках проекта «Авторы Научки» состоялась встреча с популяризатором космонавтики, автором множества книг и статей о космосе – Виталием Егоровым.
АртМосковия вчера в 04:20