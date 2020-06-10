Экономика

News.ruNews.ruОЭСР определила будущее российской экономики

В организации видят два варианта развития событий. В первом случае ослабление карантинных мер, которое происходит постепенно, вызовет рост ВВП РФ на 6% в 2021 году. Если будет вторая волна, то экономика вырастет только на 4,9% в следующем году.
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ОЭСР обновила прогноз мировой экономики с учетом второй волны пандемии

Коммерсантъ10:56

ОЭСР допустила падение мирового ВВП на 7,6% в 2020 году при второй волне коронавируса

ТАСС04:07

ОЭСР: падение мирового ВВП может составить до 7,6% в 2020 году

Вести.Ru05:50

ОЭСР: ВВП России может упасть на 10%

Газета.Ru04:19

ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

Интерфакс04:12

ОЭСР предсказала России падение экономики до 10%

РБК07:34

ОЭСР ждет падения экономики России в пределах 10% в зависимости от ситуации с коронавирусом

ПРАЙМ04:06
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
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Происшествия

Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

Адвокат Александр Добровинский вошел в дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова в качестве представителя потерпевших — семьи погибшего водителя-курьера Сергея Захарова.
РБК 11:20
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Энергетика

МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ

Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия 04:12
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Экономика

ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
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Политика

«МБХ медиа»: Самолет, на котором предположительно летает супруга Дмитрия Медведева Светлана, улетел на Кипр

Россия с конца марта полностью закрыла международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.
Эхо Москвы 14:03
Армия и оружие

NI испугали новые российские С-400 в Калининграде

Политическая Экспертиза 09:45
Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
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Энергетика

Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился

Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 15:26
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
89
Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru вчера в 09:41
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Шоу-бизнес

Звезда «Сумерек» сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках

Звезда «Сумерек» Анна Кендрик сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках.
Lenta.ru 14:33
Культура

Шоураннер сериала «Бэтвумен» оправдалась за замену главной героини

Изначально американская сценаристка, продюсер и шоураннер сериала «Бэтвумен» Кэролайн Дрис планировала заменить актрису.
Киноафиша России 02:18
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
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Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ru 07:08
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Происшествия

В московском торговом центре прогремели выстрелы

На Правобережной улице в Москве произошла стрельба в торговом центре "Капитолий" — по некоторым сведениям, в магазине "Ашан".
Вести.Ru 15:09
6
Энергетика

Белоруссия настаивает на пересмотре цен на газ из России

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ, сообщило Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:34
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Политика

Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
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Общество

Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае

Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань 02:17
125
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами.
RT на русском 15:21
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Авто

Компания Subaru продемонстрировала обновленный Crosstrek

Crosstrek в комплектации Limited получил современные системы безопасности, вроде системы автоматического торможения, мониторинга «слепых зон», удержания в полосе движения и автоматического переключения на дальний свет.
CarsWeek.ru вчера в 10:32
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Спорт

МОК утвердил решение лишить Каниськину серебра ОИ-2012 в ходьбе

Интерфакс-Спорт 14:19
Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
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Футбол

В клубе АПЛ выявлен случай заражения коронавирусом

В клубе Английской премьер-лиги (АПЛ) выявлен случай заражения коронавирусом, сообщает сайт турнира. Имя инфицированного не называется.
Газета.Ru 13:29
Космос

Виталий Егоров: «Люди смогут полететь на Марс не менее чем через 10 лет»

7 июня 2020 года на официальном YouTube-канале Библиотек центра Москвы (ЦБС ЦАО) в рамках проекта «Авторы Научки» состоялась встреча с популяризатором космонавтики, автором множества книг и статей о космосе – Виталием Егоровым.
АртМосковия вчера в 04:20
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