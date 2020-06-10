Экономика

ДождьДождьОЭСР предсказала падение российской экономики на 8–10% в 2020 году

По оценке ОЭСР, дефицит российского бюджета в 2020 году составит лишь 2,5%–2,6%. При этом Минэкономразвития ожидает, что этот показатель по итогам года составит 8,5% ВВП. В следующем году России удастся восстановить ВВП только на 6% в первом случае и 4,9% — во втором, отмечает ОЭСР.
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Первая волна пандемии отбросила экономику на 5 лет назад

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ОЭСР обновила прогноз мировой экономики с учетом второй волны пандемии

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ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

Интерфакс04:12

ОЭСР предсказала России падение экономики до 10%

РБК07:34

ОЭСР ждет падения экономики России в пределах 10% в зависимости от ситуации с коронавирусом

ПРАЙМ04:06
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Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях»

Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.
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Общество

В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве

Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
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Вести Крым 07:40
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Общество

«СКА Арена» представила концепцию парка на месте снесенного СКК

Компания «СКА Арена» представила концепцию парковой зоны на месте снесенного СКК.
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Происшествия

В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка

Автомобильный мост через реку Незнайка шириной 5 и длиной 8 метров обрушился в деревне Большое Покровское, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 11:44
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Кино

Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме

Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
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Кино

Disney представил обновленное расписание фильмов в России на 2020 год

Студия Disney подготовила список российских премьер на текущий год, большая часть из них была отменена из-за коронавируса.
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Происшествия

В Сургуте полицейский при задержании женщины встал коленом на ее шею

Эхо Москвы 11:31
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Происшествия

Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы

Коммерсантъ 11:52
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

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Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

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Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

РИА Новости вчера в 15:04
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Транспорт

Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня

Российская газета 13:38
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Стало известно о попытке суицида Ефремова

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Футбол

Гендиректор «Зенита» ответил на критику владельца «Спартака»

Исполком Российского футбольного союза (РФС) ранее установил, что хозяином матча между "Зенитом" и "Спартаком" будет именно питерская команда.
Москва 24 вчера в 11:01
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Представители Ефремова не предлагали компенсацию семье погибшего в ДТП

Газета.Ru 12:48
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Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Происшествия

Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене

Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей.
Российская газета 12:51
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Погибшего в ДТП с Ефремовым похоронят в четверг в Рязанской области

РЕН ТВ 12:53
Экономика

Первый канал погасил задолженность перед «Останкино» за 2019 год

«Задолженность Первого канала перед ТТЦ за 2019 год полностью погашена», — отметили в пресс-службе.
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Политика

Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым

Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
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Футбол

В клубе АПЛ выявлен новый случай заражения коронавирусом

Ранее в начале июня в АПЛ сообщили, что после проверки 1197 сотрудников и футболистов клубов лиги был выявлен случай заражения Covid-19.
РИА Новости 12:49
Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
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Экономика

Российских бизнесменов освободили от налогов и взносов за 2 квартал

В России малый и средний бизнес, ИП и некоммерческие организации, которые пострадали от коронавируса, освободили от уплаты налогов и взносов за 2 квартал текущего года.
Кавказ Пост 13:51
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Экономика

«Норникель» стал лидером по щедрости к топ-менеджерам

Компания «Норильский никель» выплатила своим управленцам в минувшем году около 6,3 млрд рублей в качестве вознаграждения.
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Игры

No Man’s Sky будет добавлена в Xbox Game Pass для PC 11 июня

Стало известно что игра No Man’s Sky будет добавлено и доступно в Xbox Game Pass для всех подписчиков.А так же в игре должна будет появиться поддержка кроссплея.No Man’s Sky была выпущена в августе 2016 года, она доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
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Игры

Слух: на сайте Amazon UK промелькнула цена PlayStation 5

На сайте Amazon UK промелькнула страница-заглушка с упоминанием PlayStation 5 с накопителем диска на 2 терабайта.
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Энергетика

В США коммерческие запасы нефти достигли рекордного уровня

За минувшую неделю — с 30 мая по 5 июня — коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,1% — до уровне 538,1 млн баррелей.
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Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
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