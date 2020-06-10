Экономика
ДождьОЭСР предсказала падение российской экономики на 8–10% в 2020 году
По оценке ОЭСР, дефицит российского бюджета в 2020 году составит лишь 2,5%–2,6%. При этом Минэкономразвития ожидает, что этот показатель по итогам года составит 8,5% ВВП. В следующем году России удастся восстановить ВВП только на 6% в первом случае и 4,9% — во втором, отмечает ОЭСР.
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Политика
Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях»
Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.
REGNUM 07:19
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве
Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
РБК 08:14
Политика
Поклонская пристыдила Зеленского за политику в отношении Крыма
Наталья Поклонская подчеркнула, что проводить такую политику в отношении Крыма — стыдно.
Вести Крым 07:40
Общество
«СКА Арена» представила концепцию парка на месте снесенного СКК
Компания «СКА Арена» представила концепцию парковой зоны на месте снесенного СКК.
Мойка78 08:58
Происшествия
В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка
Автомобильный мост через реку Незнайка шириной 5 и длиной 8 метров обрушился в деревне Большое Покровское, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 11:44
Кино
Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме
Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 12:03
Кино
Disney представил обновленное расписание фильмов в России на 2020 год
Студия Disney подготовила список российских премьер на текущий год, большая часть из них была отменена из-за коронавируса.
Народные новости 11:19
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
РИА Новости вчера в 15:04
Транспорт
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня
Российская газета 13:38
Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Lenta.ru 10:49
Футбол
Гендиректор «Зенита» ответил на критику владельца «Спартака»
Исполком Российского футбольного союза (РФС) ранее установил, что хозяином матча между "Зенитом" и "Спартаком" будет именно питерская команда.
Москва 24 вчера в 11:01
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене
Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей.
Российская газета 12:51
Экономика
Первый канал погасил задолженность перед «Останкино» за 2019 год
«Задолженность Первого канала перед ТТЦ за 2019 год полностью погашена», — отметили в пресс-службе.
Известия 13:01
Политика
Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым
Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК 13:45
Футбол
В клубе АПЛ выявлен новый случай заражения коронавирусом
Ранее в начале июня в АПЛ сообщили, что после проверки 1197 сотрудников и футболистов клубов лиги был выявлен случай заражения Covid-19.
РИА Новости 12:49
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Экономика
Российских бизнесменов освободили от налогов и взносов за 2 квартал
В России малый и средний бизнес, ИП и некоммерческие организации, которые пострадали от коронавируса, освободили от уплаты налогов и взносов за 2 квартал текущего года.
Кавказ Пост 13:51
Экономика
«Норникель» стал лидером по щедрости к топ-менеджерам
Компания «Норильский никель» выплатила своим управленцам в минувшем году около 6,3 млрд рублей в качестве вознаграждения.
Первое антикоррупционное СМИ 09:10
Игры
No Man’s Sky будет добавлена в Xbox Game Pass для PC 11 июня
Стало известно что игра No Man’s Sky будет добавлено и доступно в Xbox Game Pass для всех подписчиков.А так же в игре должна будет появиться поддержка кроссплея.No Man’s Sky была выпущена в августе 2016 года, она доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Vprognoze.ru 11:19
Игры
Слух: на сайте Amazon UK промелькнула цена PlayStation 5
На сайте Amazon UK промелькнула страница-заглушка с упоминанием PlayStation 5 с накопителем диска на 2 терабайта.
Городской портал Новый Нижний 12:00
Энергетика
В США коммерческие запасы нефти достигли рекордного уровня
За минувшую неделю — с 30 мая по 5 июня — коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,1% — до уровне 538,1 млн баррелей.
REGNUM 13:48
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49