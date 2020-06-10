По оценке ОЭСР, дефицит российского бюджета в 2020 году составит лишь 2,5%–2,6%. При этом Минэкономразвития ожидает, что этот показатель по итогам года составит 8,5% ВВП. В следующем году России удастся восстановить ВВП только на 6% в первом случае и 4,9% — во втором, отмечает ОЭСР.

ОЭСР предсказала падение российской экономики на 8–10% в 2020 году

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Игры Слух: на сайте Amazon UK промелькнула цена PlayStation 5 На сайте Amazon UK промелькнула страница-заглушка с упоминанием PlayStation 5 с накопителем диска на 2 терабайта.