Экономика

ДождьДождьОЭСР предсказала падение российской экономики на 8–10% в 2020 году

По оценке ОЭСР, дефицит российского бюджета в 2020 году составит лишь 2,5%–2,6%. При этом Минэкономразвития ожидает, что этот показатель по итогам года составит 8,5% ВВП. В следующем году России удастся восстановить ВВП только на 6% в первом случае и 4,9% — во втором, отмечает ОЭСР.
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ОЭСР обновила прогноз мировой экономики с учетом второй волны пандемии

Коммерсантъвчера в 10:56

ОЭСР предсказала России падение экономики до 10%

РБКвчера в 07:34

ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

Интерфаксвчера в 04:12

ОЭСР: ВВП России может упасть на 10%

Газета.Ruвчера в 04:19

ОЭСР: падение мирового ВВП может составить до 7,6% в 2020 году

Вести.Ruвчера в 05:50

ОЭСР допустила падение мирового ВВП на 7,6% в 2020 году при второй волне коронавируса

ТАССвчера в 04:07

ОЭСР ждет падения экономики России в пределах 10% в зависимости от ситуации с коронавирусом

ПРАЙМвчера в 04:06
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 01:14, Ашберн
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
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Игры

В Британии появились цены на Playstation 5 и игры к ней

На британском Amazon появились заглушки с ценой Playstation 5 и несколько игр – от 2К, Take-Two, Bethesda и Bandai Namco Цена PS5 составит £599 (52 500 рублей),а игры по £60-70 (5100 и 6000 рублей) Если цена на игры может быть и пониже с учетом перевода из фунтов, то цена консоли скорее всего близка к реальности.
КМВ Новости вчера в 16:00
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Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
1,9K
Происшествия

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 09 июня в 14:34
7,1K
Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
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Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16
20
Происшествия

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

Гладилину инкриминируется участие в банде Аслана Гагиева, хотя адвокат проходит как свидетель по этому делу.
BFM.ru 01:06
19
Происшествия

Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова

Интерфакс вчера в 12:52
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания вчера в 10:49
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Общество

Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона

Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона.
Lenta.ru 00:14
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
1,3K
Политика

Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из Конгресса США

Вашингтон, 11 июня 2020, 02:45 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси призвала убрать из здания Капитолия в Вашингтоне 11 статуй деятелям Конфедеративный Штатов Америки (КША).
REGNUM вчера в 19:45
Политика

Глава Бурятии: Без обнуления сроков Путина олигархи поделят Россию

Глава Бурятии подчеркнул, что и на международной арене до 2024 года будет парализована работа, с Россией не будут считаться.
RuNews24.ru вчера в 23:31
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
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Футбол

«Спартак» расстался с девятью футболистами, включая Романа Шишкина

Следующий сезон "Спартак-2" начнет без Романа Шишкина, Виталия Дьякова, Идриса Самбы, Николая Тюнина а также пяти игроков молодежной команды: Никиты Мирошниченко, Максима Калачевского, Альберта Хабирова и Артема Горбулина.
Вести.Ru 09 июня в 16:19
Общество

Опубликованы новые данные по городам с коронавирусом в Кузбассе

На 11 июня известно, что в Кузбассе у 929 граждан подтвердили коронавирус. Из них 330 пошли на поправку, ещё семь умерли.
ВашГород.ру 00:34
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Кино

Бекмамбетов снимет пять screenlife-фильмов для Universal

Adindex.ru вчера в 06:26
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Гаджеты

10-кратный оптический зум и не только. Самый крутой камерофон Huawei P40 Pro+ выходит за пределы Китая

В основной камере используется пять модулей для съёмки: главный 1/1,28-дюймовый датчик Sony IMX700 на 50 Мп с диафрагмой f/1,9, ультраширокоугольный «кинематрографический» модуль на 40 Мп с диафрагмой f/1,8, перископный телефото модуль на 8 Мп с диафрагмой f/4,4 и 10-кратным оптическим зумом, телефото модуль на 8 Мп с диафрагмой f/2,4 и 3-кратным зумом, а также ToF.
iXBT.com 00:27
Общество

Нарколог рассказал, сколько займет лечение Ефремова от алкоголизма

РЕН ТВ вчера в 20:34
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС

В рамках сделки, в результате которой Сбербанк с партнерами получит 75% сервиса, 2ГИС был оценен в 14,3 млрд руб. После приобретения из состава владельцев 2ГИС полностью выйдут фонды Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского — им принадлежало 20% и 2,3% соответственно.
РБК 01:00
Общество

В Китае сумели решить главную проблему Tesla

ToDay News Ufa 09 июня в 10:55
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Авто

Volkswagen запустил производство кроссовера Nivus

Volkswagen запустил производство новой модели — компактного купе-кроссовера Nivus.
MotorPage.Ru вчера в 04:40
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Спорт

Senua’s Saga: Hellblade II создают на Unreal Engine 5

Оказывается, Senua’s Saga: Hellblade II создаётся на Unreal Engine 5 — следующей версии движка Epic Games, в которой используются разные особенности консолей нового поколения.
Игромания.ру вчера в 17:29
Космос

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо

Российско-немецкая космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо в рентгеновском диапазоне, сообщается на сайте Института космических исследований РАН в среду, 10 июня.
Известия вчера в 17:31
Экономика

Бурятия получила 1,6 млрд рублей на преодоление последствий пандемии

Улан-Удэ, 11 июня 2020, 07:02 — REGNUM Бурятия получила из федерального бюджета 1,6 млрд рублей на преодоление последствий распространения коронавируса.
REGNUM 00:02
Происшествия

В Петербурге автомобиль наехал на остановку

REGNUM вчера в 18:14
12
Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета 09 июня в 04:50
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