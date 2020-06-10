Экономика
ДождьОЭСР предсказала падение российской экономики на 8–10% в 2020 году
По оценке ОЭСР, дефицит российского бюджета в 2020 году составит лишь 2,5%–2,6%. При этом Минэкономразвития ожидает, что этот показатель по итогам года составит 8,5% ВВП. В следующем году России удастся восстановить ВВП только на 6% в первом случае и 4,9% — во втором, отмечает ОЭСР.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 01:14, Ашберн
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Игры
В Британии появились цены на Playstation 5 и игры к ней
На британском Amazon появились заглушки с ценой Playstation 5 и несколько игр – от 2К, Take-Two, Bethesda и Bandai Namco Цена PS5 составит £599 (52 500 рублей),а игры по £60-70 (5100 и 6000 рублей) Если цена на игры может быть и пониже с учетом перевода из фунтов, то цена консоли скорее всего близка к реальности.
КМВ Новости вчера в 16:00
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 09 июня в 02:53
Происшествия
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест
Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 09 июня в 14:34
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16
Происшествия
В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
Гладилину инкриминируется участие в банде Аслана Гагиева, хотя адвокат проходит как свидетель по этому делу.
BFM.ru 01:06
Происшествия
Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова
Интерфакс вчера в 12:52
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Общество
Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона
Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона.
Lenta.ru 00:14
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Политика
Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из Конгресса США
Вашингтон, 11 июня 2020, 02:45 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси призвала убрать из здания Капитолия в Вашингтоне 11 статуй деятелям Конфедеративный Штатов Америки (КША).
REGNUM вчера в 19:45
Политика
Глава Бурятии: Без обнуления сроков Путина олигархи поделят Россию
Глава Бурятии подчеркнул, что и на международной арене до 2024 года будет парализована работа, с Россией не будут считаться.
RuNews24.ru вчера в 23:31
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
Футбол
«Спартак» расстался с девятью футболистами, включая Романа Шишкина
Следующий сезон "Спартак-2" начнет без Романа Шишкина, Виталия Дьякова, Идриса Самбы, Николая Тюнина а также пяти игроков молодежной команды: Никиты Мирошниченко, Максима Калачевского, Альберта Хабирова и Артема Горбулина.
Вести.Ru 09 июня в 16:19
Общество
Опубликованы новые данные по городам с коронавирусом в Кузбассе
На 11 июня известно, что в Кузбассе у 929 граждан подтвердили коронавирус. Из них 330 пошли на поправку, ещё семь умерли.
ВашГород.ру 00:34
Кино
Бекмамбетов снимет пять screenlife-фильмов для Universal
Adindex.ru вчера в 06:26
Гаджеты
10-кратный оптический зум и не только. Самый крутой камерофон Huawei P40 Pro+ выходит за пределы Китая
В основной камере используется пять модулей для съёмки: главный 1/1,28-дюймовый датчик Sony IMX700 на 50 Мп с диафрагмой f/1,9, ультраширокоугольный «кинематрографический» модуль на 40 Мп с диафрагмой f/1,8, перископный телефото модуль на 8 Мп с диафрагмой f/4,4 и 10-кратным оптическим зумом, телефото модуль на 8 Мп с диафрагмой f/2,4 и 3-кратным зумом, а также ToF.
iXBT.com 00:27
Общество
Нарколог рассказал, сколько займет лечение Ефремова от алкоголизма
РЕН ТВ вчера в 20:34
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Экономика
Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС
В рамках сделки, в результате которой Сбербанк с партнерами получит 75% сервиса, 2ГИС был оценен в 14,3 млрд руб. После приобретения из состава владельцев 2ГИС полностью выйдут фонды Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского — им принадлежало 20% и 2,3% соответственно.
РБК 01:00
Общество
В Китае сумели решить главную проблему Tesla
ToDay News Ufa 09 июня в 10:55
Авто
Volkswagen запустил производство кроссовера Nivus
Volkswagen запустил производство новой модели — компактного купе-кроссовера Nivus.
MotorPage.Ru вчера в 04:40
Спорт
Senua’s Saga: Hellblade II создают на Unreal Engine 5
Оказывается, Senua’s Saga: Hellblade II создаётся на Unreal Engine 5 — следующей версии движка Epic Games, в которой используются разные особенности консолей нового поколения.
Игромания.ру вчера в 17:29
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо
Российско-немецкая космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо в рентгеновском диапазоне, сообщается на сайте Института космических исследований РАН в среду, 10 июня.
Известия вчера в 17:31
Экономика
Бурятия получила 1,6 млрд рублей на преодоление последствий пандемии
Улан-Удэ, 11 июня 2020, 07:02 — REGNUM Бурятия получила из федерального бюджета 1,6 млрд рублей на преодоление последствий распространения коронавируса.
REGNUM 00:02
Происшествия
В Петербурге автомобиль наехал на остановку
REGNUM вчера в 18:14
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета 09 июня в 04:50