Экономика
КоммерсантъОпасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост
Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост Даже в случае ограниченного распространения коронавируса вне Китая и угасания вспышки в этой стране до конца первого квартала, мировая экономика может недосчитаться 0,5 процентного пункта роста в этом году, спрогнозировали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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Происшествия
На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника
Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
Хоккей
Панарин — 11-й россиянин, который набрал 90 очков за сезон
Биатлон
Губерниев ответил на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Адвокат Алексей Панич во время слушаний в CAS отметил, что аффидетивы с поддельными подписями Родченкова являются ключевыми в деле биатлонисток Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной.
Происшествия
Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье
Модель и участница конкурсов красоты была найдена мертвой в подъезде одного из домов в Котельниках в Московской области.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Здоровье
Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками
Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Хоккей
Николай Заварухин: «Очень мощная атака у „Автомобилиста“, но ребята здорово сыграли в обороне»
Ребята здорово сыграли в обороне, здорово сыграли в меньшинстве, хотя непозволительно с такой командой много удаляться.
Футбол
Перенесенный матч «Ювентус» – «Интер» может пройти 9 марта
7 марта «Сампдория» – «Верона» 8 марта «Удинезе» – «Фиорентина» 9 марта «Милан» – «Дженоа» «Парма» – СПАЛ «Сассуоло» – «Брешиа» «Ювентус» – «Интер»
Экономика
Глава ЕЦБ увидела в коронавирусе угрозу для финансовых рынков
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард прокомментировала распространяющуюся по миру эпидемию коронавируса, указав ее как потенциальную угрозу для финансовых рынков.
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Армия и оружие
Турция сбила два самолета ВВС Сирии
Происшествия
Движение восстановлено после схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье
Нарушенное после схода с рельсов 12 вагонов с углём в Забайкалье движение полностью восстановлено.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Происшествия
В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
Стрела строительного крана упала и повисла на проводах прямо над проезжей частью в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Гаджеты
Каким будет iPhone 9: все, что известно о следующем «бюджетнике» Apple
Будущая новинка Apple может оказаться не только более доступной альтернативой, причем с полноценной поддержкой всех современных сервисов, но и моделью, которая будет обновляться еще долгое время (iOS 13 доступна на iPhone 6s и выше). iPhone 9 2020: дизайн и начинка Ранее компания уже экспериментировала с "бюджетным" айфоном, выпустив iPhone SE в марте 2016 года.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Здоровье
Коронавирус: мифы и реальность от ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была вынуждена разместить на своем сайте информацию о коронавирусе в ответ на многочисленные мифы и фейки, заполонившие интернет-пространство.
Футбол
РФС разрешил «Сочи» подписать Имбула вне трансферного окна
Переход хавбека сборной Демократической Республики Конго Ганелли Имбула в «Сочи» вне регистрационного периода был утвержден со стороны РФС.
Футбол
Роналду заблокировал Transfermarkt из-за своей низкой стоимости
В публикации были отмечены все футболисты, кроме Криштиану Роналду, который заблокировал страничку Transfermarkt из-за своей низкой стоимости.
Политика
В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу
Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.