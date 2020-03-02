Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОпасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост

Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост Даже в случае ограниченного распространения коронавируса вне Китая и угасания вспышки в этой стране до конца первого квартала, мировая экономика может недосчитаться 0,5 процентного пункта роста в этом году, спрогнозировали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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На фоне распространения коронавируса вероятность глобальной рецессии сильно возросла

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ОЭСР предупредила о разрушительном влиянии коронавируса на экономику

Российская газета06:20

Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост

Коммерсантъ15:07
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Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была вынуждена разместить на своем сайте информацию о коронавирусе в ответ на многочисленные мифы и фейки, заполонившие интернет-пространство.
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