Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОЭСР прогнозирует замедление роста экономики России из-за коронавируса

Ранее эксперты ОЭСР в связи со вспышкой коронавируса ухудшили оценку роста реального ВВП Китая на текущий год сразу на 0,8 процентного пункта по сравнению с ноябрьской оценкой — до 4,9%. На фоне коронавируса ОЭСР ухудшила свои ожидания по экономикам всех стран «большой двадцатки».
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На фоне распространения коронавируса вероятность глобальной рецессии сильно возросла

Ведомости16:02

Рост мирового ВВП в 2020 г может быть ниже 2,3% из-за коронавируса - Oxford Economics

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ОЭСР: рост мировой экономики в 2020 году замедлится из-за коронавируса

ТАСС05:11

ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса

Вести.Ru06:25

ОЭСР предупредила о разрушительном влиянии коронавируса на экономику

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ОЭСР прогнозирует замедление роста экономики России из-за коронавируса

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Российский ВВП падает из-за коронавируса. ОЭСР прогнозирует его снижение до 1%

Фонтанка.Ру07:28
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В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

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Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини

Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
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Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
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Число заразившихся коронавирусом превысило 85 тысяч человек

Как сообщает ToDay News Ufa а South China Morning Post, на данный момент в мире зафиксировано более 85 000 человек, заразившихся коронавирусом.
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В Иркутской области чиновник при задержании съел улику и подавился

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Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
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На Сахалине сменился министр образования

Министерство возглавила Анастасия Киктева, которая до этого занимала должность директора департамента образования.
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Рано хвататься за сердце: как в Новосибирске получить бесплатное лекарство

Вместе с экспертами разбираемся, как получить лекарства бесплатно.
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Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

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«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
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Американская корпорация Apple Inc. согласилась выплатить от 310 до 500 миллионов долларов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
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У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
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Вышедший из президентской гонки демократ Буттиджич поддержал Байдена

Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, прекративший участие в гонке за выдвижение на президентских выборах от Демократической партии, заявил, что поддержит на выборах Джо Байдена.
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Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски

Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
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Армия и оружие

США задумали испытать перехватчик гиперзвукового оружия

США планируют испытать перехватчик гиперзвукового оружия в середине 2020-х годов.
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Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически

Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
Актуальные Новости 01:25
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
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В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru 19:42
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс 04:55
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Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет

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В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

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Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Газета.Ru 08:18
Армия и оружие

Украинская разведка выяснила предназначение Крыма

Ранее командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия за последние шесть лет перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота в Крыму.
Lenta.ru 10:57
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В Киргизии начались столкновения митингующих с милицией

Столкновения митингующих сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова с милицией начались в понедельник в столице Киргизии Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.
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Пенс обещает лекарство от коронавируса к лету или началу осени

Лекарственный препарат против нового коронавируса будет готов к лету или началу осени, заявил вице-президент США Майк Пенс, который координирует борьбу с эпидемией в Америке, передает La Tribune.
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Политика

Экс-командир украинского «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Экс-командир украинского батальона "Айдар" Сергей Мельничук обнародовал видеозапись, сделанную им на телефон в одном из отделений полиции Греции, куда мужчина был задержан сотрудниками греческих спецслужб вместе с беременной супругой и сыном.
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Гаджеты

Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
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Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Происшествия

Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова

Ранее стало известно, что Мухатов по приказу сержанта заставлял сослуживцев более позднего призыва несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время.
РИА Новости 22:22
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