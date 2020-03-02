Экономика
КоммерсантъОЭСР прогнозирует замедление роста экономики России из-за коронавируса
Ранее эксперты ОЭСР в связи со вспышкой коронавируса ухудшили оценку роста реального ВВП Китая на текущий год сразу на 0,8 процентного пункта по сравнению с ноябрьской оценкой — до 4,9%. На фоне коронавируса ОЭСР ухудшила свои ожидания по экономикам всех стран «большой двадцатки».
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Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Авто
Производство Aurus Senat для частных клиентов начнется в мае 2021 года
Производство автомобилей Aurus Senat для частных клиентов начнется на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) в мае 2021 года, а внедорожника Komendant – в июле 2022-го.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом превысило 85 тысяч человек
Как сообщает ToDay News Ufa а South China Morning Post, на данный момент в мире зафиксировано более 85 000 человек, заразившихся коронавирусом.
Происшествия
В Иркутской области чиновник при задержании съел улику и подавился
Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев был арестован по обвинению в получении взятки.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Общество
На Сахалине сменился министр образования
Министерство возглавила Анастасия Киктева, которая до этого занимала должность директора департамента образования.
Здоровье
Рано хвататься за сердце: как в Новосибирске получить бесплатное лекарство
Вместе с экспертами разбираемся, как получить лекарства бесплатно.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Гаджеты
Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
Американская корпорация Apple Inc. согласилась выплатить от 310 до 500 миллионов долларов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Политика
Вышедший из президентской гонки демократ Буттиджич поддержал Байдена
Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, прекративший участие в гонке за выдвижение на президентских выборах от Демократической партии, заявил, что поддержит на выборах Джо Байдена.
Здоровье
Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Армия и оружие
США задумали испытать перехватчик гиперзвукового оружия
США планируют испытать перехватчик гиперзвукового оружия в середине 2020-х годов.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически
Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Происшествия
Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Армия и оружие
Украинская разведка выяснила предназначение Крыма
Ранее командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия за последние шесть лет перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота в Крыму.
Происшествия
В Киргизии начались столкновения митингующих с милицией
Столкновения митингующих сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова с милицией начались в понедельник в столице Киргизии Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Пенс обещает лекарство от коронавируса к лету или началу осени
Лекарственный препарат против нового коронавируса будет готов к лету или началу осени, заявил вице-президент США Майк Пенс, который координирует борьбу с эпидемией в Америке, передает La Tribune.
Политика
Экс-командир украинского «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Экс-командир украинского батальона "Айдар" Сергей Мельничук обнародовал видеозапись, сделанную им на телефон в одном из отделений полиции Греции, куда мужчина был задержан сотрудниками греческих спецслужб вместе с беременной супругой и сыном.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Происшествия
Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова
Ранее стало известно, что Мухатов по приказу сержанта заставлял сослуживцев более позднего призыва несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время.