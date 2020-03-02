Экономика
КоммерсантъОЭСР прогнозирует замедление роста экономики России из-за коронавируса
Ранее эксперты ОЭСР в связи со вспышкой коронавируса ухудшили оценку роста реального ВВП Китая на текущий год сразу на 0,8 процентного пункта по сравнению с ноябрьской оценкой — до 4,9%. На фоне коронавируса ОЭСР ухудшила свои ожидания по экономикам всех стран «большой двадцатки».
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Политика
Сторонники Нетаньяху побеждают на выборах в Израиле
Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху уверенно лидирует на парламентских выборах и имеет реальные шансы самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют результаты экзит-поллов.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Гаджеты
Последнее обновление Windows 10 привело к серии проблем
Пользователи Windows 10 по всему миру отметили, что последнее обновление KB4535996 для ОС, которое вышло в феврале 2020 года, привело к серии сбоев и ошибок.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Авто
Ещё 5 народных автомобилей попали под налог на роскошь
Минпромторг подготовил и опубликовал на официальном сайте перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащий применению в очередном налоговом периоде 2020 года.
Экономика
Названы главные владельцы золота России
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Здоровье
Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками
Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Биатлон
Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Экономика
В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы
Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год.
Политика
В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма
Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2943
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло на 31 до 2943, выздоровели более 47,2 тыс. человек.
Политика
В Госдепе признали, что Россия не угрожает странам Балтии
"Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время", - заявил журналистам Гилмор, отвечая на вопрос о том, насколько реальна угроза со стороны РФ странам Балтии.
Авто
Renault представила электромобиль-трансформер
Компания Renault показала электромобиль будущего, который она собиралась представить на автосалоне в Женеве.
Игры
Авторы Star Citizen представили систему выживания
Общество
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 4812 человек
Южная Корея во вторник сообщила о 600 новых случаях заражения коронавирусом.
Наука
Мозги человека и пчелы работают практически одинаково
Изучения работы головного мозга пчелы, проводимые исследователями помогут понять как проходят когнитивные процессы в мозге у человека.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Общество
В России обнаружили новый вид телефонного мошенничества
Ранее газета «Известия» писала, что клиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси.
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Экономика
Банки в России ограничили выдачу кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Здоровье
Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы
Футбол
Клуб Бекхэма «Интер Майами» проиграл в дебютном матче в МЛС
«Интер Майами» дебютировал в МЛС выездным матчем против «Лос-Анджелеса».
Происшествия
Движение восстановлено после схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье
Нарушенное после схода с рельсов 12 вагонов с углём в Забайкалье движение полностью восстановлено.
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле
Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
Кино
Минкульт предложил режиссерам скинуться на штраф коллеге Дворцевому
Министр культуры РФ Ольга Любимова сегодня в Екатеринбурге высказалась по поводу ситуации со штрафом режиссера Сергея Дворцевого, который он должен заплатить Минкульту.
Армия и оружие
Китайцы заменят российские двигатели на истребителях собственными
СМИ сообщили о том, что китайцы заменят российские двигатели на истребителях пятого поколения J-10 собственными.