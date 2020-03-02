Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОЭСР прогнозирует замедление роста экономики России из-за коронавируса

Ранее эксперты ОЭСР в связи со вспышкой коронавируса ухудшили оценку роста реального ВВП Китая на текущий год сразу на 0,8 процентного пункта по сравнению с ноябрьской оценкой — до 4,9%. На фоне коронавируса ОЭСР ухудшила свои ожидания по экономикам всех стран «большой двадцатки».
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На фоне распространения коронавируса вероятность глобальной рецессии сильно возросла

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ОЭСР: рост мировой экономики в 2020 году замедлится из-за коронавируса

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Фонтанка.Ру07:28

ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса

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ОЭСР предупредила о разрушительном влиянии коронавируса на экономику

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Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост

Коммерсантъ15:07
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Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
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Минпромторг подготовил и опубликовал на официальном сайте перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащий применению в очередном налоговом периоде 2020 года.
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Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками

Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
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Биатлон

Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова

Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
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Экономика

В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы

Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год.
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Политика

В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.
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США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
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"Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время", - заявил журналистам Гилмор, отвечая на вопрос о том, насколько реальна угроза со стороны РФ странам Балтии.
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Renault представила электромобиль-трансформер

Компания Renault показала электромобиль будущего, который она собиралась представить на автосалоне в Женеве.
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Авторы Star Citizen представили систему выживания

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Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 4812 человек

Южная Корея во вторник сообщила о 600 новых случаях заражения коронавирусом.
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Мозги человека и пчелы работают практически одинаково

Изучения работы головного мозга пчелы, проводимые исследователями помогут понять как проходят когнитивные процессы в мозге у человека.
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В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
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В России обнаружили новый вид телефонного мошенничества

Ранее газета «Известия» писала, что клиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси.
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Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости 17:19
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Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
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Банки в России ограничили выдачу кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
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Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
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Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы

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Клуб Бекхэма «Интер Майами» проиграл в дебютном матче в МЛС

«Интер Майами» дебютировал в МЛС выездным матчем против «Лос-Анджелеса».
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Движение восстановлено после схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье

Нарушенное после схода с рельсов 12 вагонов с углём в Забайкалье движение полностью восстановлено.
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Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле

Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
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Минкульт предложил режиссерам скинуться на штраф коллеге Дворцевому

Министр культуры РФ Ольга Любимова сегодня в Екатеринбурге высказалась по поводу ситуации со штрафом режиссера Сергея Дворцевого, который он должен заплатить Минкульту.
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Китайцы заменят российские двигатели на истребителях собственными

СМИ сообщили о том, что китайцы заменят российские двигатели на истребителях пятого поколения J-10 собственными.
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