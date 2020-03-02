Экономика
ФинмаркетОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в этом году
В ноябре организация прогнозировала, что рост мирового ВВП в текущем году составит 2,9%. По итогам 2019 года подъем реального ВВП составлял 2,9%. ОЭСР связывает ухудшение прогноза с последствиями распространения коронавируса.
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Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Политика
Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Политика
Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что по итогам его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным удастся достичь перемирия в сирийском Идлибе.
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Спорт
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место решено провести без зрителей.
Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Происшествия
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
Общество
У россиянина подтвердился коронавирус
Завозной случай заражения коронавирусом подтвердился у гражданина РФ - оперативный штаб.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Биатлон
Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле
Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.
Общество
В Иране высокопоставленный чиновник умер от коронавируса
В Иране от коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад Мирмихаммади, сообщает местное издание IFP News.
Общество
В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Происшествия
Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве
С начала года подозрение на коронавирус было у нескольких пациентов в Москве.
Армия и оружие
По турецкому конвою ударили баллистическими ракетами ОТРК «Точка»
Турецкий конвой из 40 единиц техники был разбит баллистическими ракетами «Точка».
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Экономика
Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт
Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Авто
Машины Mazda и Subaru попали под «налог на роскошь»
Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей. В расширенный список теперь входят 1298 моделей автомобилей.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.