Экономика

ФинмаркетФинмаркетОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в этом году

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В ноябре организация прогнозировала, что рост мирового ВВП в текущем году составит 2,9%. По итогам 2019 года подъем реального ВВП составлял 2,9%. ОЭСР связывает ухудшение прогноза с последствиями распространения коронавируса.
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