Экономика
ИнтерфаксОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%
В первом случае предполагается, что вирус продолжит отступать и останется под контролем. При таком сценарии ОЭСР прогнозирует снижение реального ВВП России по итогам 2020 года на 8% и рост на 6% в следующем году. В другом варианте ожидается вторая волна распространения инфекции позже в 2020 году.
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с чего всё началось
В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представили два варианта экономических прогнозов в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в мире.Коммерсантъ05:17
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Здоровье
Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать
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Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
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ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
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В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
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Тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области вырастет с 1 июля.
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Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
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