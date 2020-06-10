Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

В первом случае предполагается, что вирус продолжит отступать и останется под контролем. При таком сценарии ОЭСР прогнозирует снижение реального ВВП России по итогам 2020 года на 8% и рост на 6% в следующем году. В другом варианте ожидается вторая волна распространения инфекции позже в 2020 году.
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с чего всё началось
В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представили два варианта экономических прогнозов
 в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в мире.
Коммерсантъ05:17

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ОЭСР предсказала России падение экономики до 10%

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ОЭСР допустила падение мирового ВВП на 7,6% в 2020 году при второй волне коронавируса

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ОЭСР прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 8–10%

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ОЭСР: ВВП России может упасть на 10%

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Вести.Ru05:50

ОЭСР ждет падения экономики России в пределах 10% в зависимости от ситуации с коронавирусом

ПРАЙМ04:06
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Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать

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К участию заявлены почти три десятка студий, которые обещают показать более пятидесяти игр, в числе которых ремейк Mafia, MMORPG New World, симулятор хирурга Surgeon Simulator 2, дьяблоид Torchlight III и другие.
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РИА Новости 06:17
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В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
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Шоу-бизнес

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Многие подписчики Тарзана узнали в его снимке элементы знаменитой картины художника Кузьмы Петрова-Водкина, написанной в 1912 году.
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Происшествия

Адвокаты Михаила Ефремова отказались общаться с прессой

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Катар является главным конкурентом России на газовом рынке, в первую очередь европейском, и угрожает планам «Газпрома», обладающего монополией на экспорт трубопроводного газа из России.
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ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
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В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

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Тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области вырастет с 1 июля.
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Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
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Создатели проекта рассказали, что для игроков уже с первого дня будет доступен пакет обновлений.
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