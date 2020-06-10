В первом случае предполагается, что вирус продолжит отступать и останется под контролем. При таком сценарии ОЭСР прогнозирует снижение реального ВВП России по итогам 2020 года на 8% и рост на 6% в следующем году. В другом варианте ожидается вторая волна распространения инфекции позже в 2020 году.

ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

Происшествия СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова после смертельного ДТП Актер Михаил Ефремов попытался покончить с собой 9 июня после смертельного ДТП со своим участием, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. 218

Общество ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. 1,4K

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 641

Происшествия В деле об убийстве любовницы российского чиновника появился вор в законе Шишкан Следователи изучат причастность вора в законе Шишкана к убийству Евгении Исаенковой, любовницы бывшего главы Раменского района (Московская область) Андрея Кулакова.

Происшествия Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360. 59

Происшествия Прокурор поручил передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова и поручил передать его из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве. 4

Авто Обновленный LADA Largus официально сертифицировали Компания "АвтоВАЗ" получила Одобрение типа транспортного средства на обновленный универсал Lada Largus. 27

Политика Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины. 1,2K

Футбол «Челси» предложил Хавертцу контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро «Синие» предложили 20-летнему игроку пятилетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год. Также на немца претендует «Бавария».

Футбол Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть» Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.

Энергетика Запасы нефти в США достигли исторического рекорда Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, таким образом побит исторический рекорд в 535,5 млн баррелей, который был достигнут в марте 2017 года. 1

Наука Ученые назвали год основания уйгурской крепости Пор-Бажын Узнать точный сезон и год основания крепости помогли годичные кольца замурованных в ее стенах лиственниц. 19

Политика Евросоюз откроет внешние границы с 1 июля Глава дипломатии ЕС подтвердил, что Евросоюз планирует начать открывать внешние границы с 1 июля, сообщает РИА Новости.

Политика Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым Посольство Украины во Франции возмущено рекламой французской компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова, которого украинское министерство культуры внесло в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

Футбол Гендиректор «Зенита» отреагировал на слова Федуна Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о месте проведения матча полуфинала Олимп - Кубка России, передает Sport24.

Политика Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. 133

Фигурное катание Медведева поддержала американского фигуриста в споре с Ягудиным Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в Instagram поддержали американского фигуриста Адама Риппона в споре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. 9

Общество Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить «Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения». 1,2K

Шоу-бизнес Нагиев впервые описал свои отношения Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни. 9

Шоу-бизнес Хайден Панеттьери завела Instagram и опубликовала видео Владимира Кличко Известно, что после расставания с Кличко Хайден начала встречаться с Брайаном Хикерсоном — несколько раз источники сообщали, что мужчина избивал возлюбленную.