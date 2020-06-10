Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

В первом случае предполагается, что вирус продолжит отступать и останется под контролем. При таком сценарии ОЭСР прогнозирует снижение реального ВВП России по итогам 2020 года на 8% и рост на 6% в следующем году. В другом варианте ожидается вторая волна распространения инфекции позже в 2020 году.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

ОЭСР обновила прогноз мировой экономики с учетом второй волны пандемии

Коммерсантъ10:56

ОЭСР предсказала России падение экономики до 10%

РБК07:34

ОЭСР ждет падения экономики России в пределах 10% в зависимости от ситуации с коронавирусом

ПРАЙМ04:06

ОЭСР: ВВП России может упасть на 10%

Газета.Ru04:19

ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

Интерфакс04:12

ОЭСР допустила падение мирового ВВП на 7,6% в 2020 году при второй волне коронавируса

ТАСС04:07

ОЭСР: падение мирового ВВП может составить до 7,6% в 2020 году

Вести.Ru05:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием

Дни24 07:55
4
Происшествия

СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова после смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов попытался покончить с собой 9 июня после смертельного ДТП со своим участием, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 10:44
218
Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
6,8K
Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Газета.Ru 11:23
1,4K
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
641
Политика

МИД РФ назвал условия для открытия границы с Белоруссией

Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил надежду на открытие российско-белорусской границы в ближайшей перспективе.
News.ru 09:50
3
Происшествия

В деле об убийстве любовницы российского чиновника появился вор в законе Шишкан

Следователи изучат причастность вора в законе Шишкана к убийству Евгении Исаенковой, любовницы бывшего главы Раменского района (Московская область) Андрея Кулакова.
Lenta.ru 11:14
Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
59
Происшествия

Прокурор поручил передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве

Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова и поручил передать его из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве.
ТАСС 11:14
4
Гаджеты

Xiaomi представила недорогой Redmi 9 с батареей на 5020 мАч и NFC

Astera 10:03
4
Авто

Обновленный LADA Largus официально сертифицировали

Компания "АвтоВАЗ" получила Одобрение типа транспортного средства на обновленный универсал Lada Largus.
Новые автомобили вчера в 22:54
27
Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
1,2K
Футбол

«Челси» предложил Хавертцу контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро

«Синие» предложили 20-летнему игроку пятилетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год. Также на немца претендует «Бавария».
Sports.ru 09:28
Футбол

Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть»

Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.
РИА Новости 09:37
Энергетика

Запасы нефти в США достигли исторического рекорда

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, таким образом побит исторический рекорд в 535,5 млн баррелей, который был достигнут в марте 2017 года.
RT на русском 11:08
1
Наука

Ученые назвали год основания уйгурской крепости Пор-Бажын

Узнать точный сезон и год основания крепости помогли годичные кольца замурованных в ее стенах лиственниц.
iReactor 06:54
19
Политика

Евросоюз откроет внешние границы с 1 июля

Глава дипломатии ЕС подтвердил, что Евросоюз планирует начать открывать внешние границы с 1 июля, сообщает РИА Новости.
Полит.ру 06:27
Политика

Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым

Посольство Украины во Франции возмущено рекламой французской компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова, которого украинское министерство культуры внесло в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.
РИА Новости 07:32
Футбол

Гендиректор «Зенита» отреагировал на слова Федуна

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о месте проведения матча полуфинала Олимп - Кубка России, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 09:05
Армия и оружие

Стрелков ответил на обвинения прокурора Нидерландов по делу MH17

Голландский прокурор Тейс Бергер, который ведет дело о крушении рейса MH17, считает, что обвиняемые намеренно сбили самолет, приняв его за военный.
URA.Ru 10:14
2
Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
11
Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
133
Фигурное катание

Медведева поддержала американского фигуриста в споре с Ягудиным

Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в Instagram поддержали американского фигуриста Адама Риппона в споре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
РБК 10:46
9
Шоу-бизнес

Панин заявил, что Ефремова нельзя сажать в тюрьму

Актер Алексей Панин заявил, что Михаила Ефремова, по вине которого произошла смертельная авария, нельзя сажать в тюрьму.
YA62.ru 02:05
354
Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
1,2K
Шоу-бизнес

Нагиев впервые описал свои отношения

Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru 08:59
9
Здоровье

В Москве пересматривают критерии самоизоляции для людей с выявленным иммунитетом

На практике выяснилось, что у уже переболевших людей этот показатель может оставаться выше единицы на фоне высокого показателя иммунитета (IgG).
Коммерсантъ вчера в 18:32
1
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
295
Шоу-бизнес

Хайден Панеттьери завела Instagram и опубликовала видео Владимира Кличко

Известно, что после расставания с Кличко Хайден начала встречаться с Брайаном Хикерсоном — несколько раз источники сообщали, что мужчина избивал возлюбленную.
Salt Mag 08 июня в 07:35
Политика

Путин разобрал бумаги во время совещания

Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию сферы IT и связи занялся разбором бумаг на своем столе.
Lenta.ru 09:50
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное