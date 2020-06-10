Экономика
ИнтерфаксОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%
В первом случае предполагается, что вирус продолжит отступать и останется под контролем. При таком сценарии ОЭСР прогнозирует снижение реального ВВП России по итогам 2020 года на 8% и рост на 6% в следующем году. В другом варианте ожидается вторая волна распространения инфекции позже в 2020 году.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:32, Ашберн
Происшествия
СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова после смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов попытался покончить с собой 9 июня после смертельного ДТП со своим участием, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 10:44
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Газета.Ru 11:23
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Политика
МИД РФ назвал условия для открытия границы с Белоруссией
Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил надежду на открытие российско-белорусской границы в ближайшей перспективе.
News.ru 09:50
Происшествия
В деле об убийстве любовницы российского чиновника появился вор в законе Шишкан
Следователи изучат причастность вора в законе Шишкана к убийству Евгении Исаенковой, любовницы бывшего главы Раменского района (Московская область) Андрея Кулакова.
Lenta.ru 11:14
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Происшествия
Прокурор поручил передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве
Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова и поручил передать его из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве.
ТАСС 11:14
Авто
Обновленный LADA Largus официально сертифицировали
Компания "АвтоВАЗ" получила Одобрение типа транспортного средства на обновленный универсал Lada Largus.
Новые автомобили вчера в 22:54
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
Футбол
«Челси» предложил Хавертцу контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро
«Синие» предложили 20-летнему игроку пятилетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год. Также на немца претендует «Бавария».
Sports.ru 09:28
Футбол
Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть»
Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.
РИА Новости 09:37
Энергетика
Запасы нефти в США достигли исторического рекорда
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, таким образом побит исторический рекорд в 535,5 млн баррелей, который был достигнут в марте 2017 года.
RT на русском 11:08
Наука
Ученые назвали год основания уйгурской крепости Пор-Бажын
Узнать точный сезон и год основания крепости помогли годичные кольца замурованных в ее стенах лиственниц.
iReactor 06:54
Политика
Евросоюз откроет внешние границы с 1 июля
Глава дипломатии ЕС подтвердил, что Евросоюз планирует начать открывать внешние границы с 1 июля, сообщает РИА Новости.
Полит.ру 06:27
Политика
Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым
Посольство Украины во Франции возмущено рекламой французской компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова, которого украинское министерство культуры внесло в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.
РИА Новости 07:32
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на слова Федуна
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о месте проведения матча полуфинала Олимп - Кубка России, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 09:05
Армия и оружие
Стрелков ответил на обвинения прокурора Нидерландов по делу MH17
Голландский прокурор Тейс Бергер, который ведет дело о крушении рейса MH17, считает, что обвиняемые намеренно сбили самолет, приняв его за военный.
URA.Ru 10:14
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Фигурное катание
Медведева поддержала американского фигуриста в споре с Ягудиным
Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в Instagram поддержали американского фигуриста Адама Риппона в споре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
РБК 10:46
Шоу-бизнес
Панин заявил, что Ефремова нельзя сажать в тюрьму
Актер Алексей Панин заявил, что Михаила Ефремова, по вине которого произошла смертельная авария, нельзя сажать в тюрьму.
YA62.ru 02:05
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru 08:59
Здоровье
В Москве пересматривают критерии самоизоляции для людей с выявленным иммунитетом
На практике выяснилось, что у уже переболевших людей этот показатель может оставаться выше единицы на фоне высокого показателя иммунитета (IgG).
Коммерсантъ вчера в 18:32
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Хайден Панеттьери завела Instagram и опубликовала видео Владимира Кличко
Известно, что после расставания с Кличко Хайден начала встречаться с Брайаном Хикерсоном — несколько раз источники сообщали, что мужчина избивал возлюбленную.
Salt Mag 08 июня в 07:35
Политика
Путин разобрал бумаги во время совещания
Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию сферы IT и связи занялся разбором бумаг на своем столе.
Lenta.ru 09:50