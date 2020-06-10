Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

В первом случае предполагается, что вирус продолжит отступать и останется под контролем. При таком сценарии ОЭСР прогнозирует снижение реального ВВП России по итогам 2020 года на 8% и рост на 6% в следующем году. В другом варианте ожидается вторая волна распространения инфекции позже в 2020 году.
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ОЭСР предсказала России падение экономики до 10%

РБК07:34

ОЭСР: падение мирового ВВП может составить до 7,6% в 2020 году

Вести.Ru05:50

ОЭСР допустила падение мирового ВВП на 7,6% в 2020 году при второй волне коронавируса

ТАСС04:07

ОЭСР: ВВП России может упасть на 10%

Газета.Ru04:19

ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

Интерфакс04:12

ОЭСР прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 8–10%

Коммерсантъ05:17

ОЭСР ждет падения экономики России в пределах 10% в зависимости от ситуации с коронавирусом

ПРАЙМ04:06
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Происшествия

50 адвокатов отказались защищать Ефремова

По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru вчера в 10:28
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Экономика

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
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Общество

Американская экономика вошла в рецессию

Пик активности в американской экономике достигнут еще в феврале этого года, сообщает группа специалистов из комитета по датировке деловых циклов в США.
Evo-rus.com 02:20
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
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Происшествия

Актер Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Актер Иван Стебунов заявил, что сообщения СМИ о том, что он вместе с женой находился в машине артиста Михаила Ефремова в момент ДТП, устроенного последним в Москве, не соответствуют действительности.
Известия вчера в 03:01
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Общество

Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений

Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь.
REGNUM 04:46
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Общество

Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ

Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Газета.Ru 07:44
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
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Общество

Из Минэкономразвития уволился третий за месяц заместитель министра

Расстригин стал третьим замглавы Минэкономразвития, уволившимся за последний месяц.
РБК 07:11
Происшествия

Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
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Экономика

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
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Происшествия

Михаил Ефремов может быть отправлен на психиатрическую экспертизу

Актера Михаила Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 07:08
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Происшествия

В Калмыкии задержан депутат Народного Хурала

Элиста, 10 июня 2020, 14:26 — REGNUM Уголовные дела в отношении депутата Народного Хурала возбуждены в Республике Калмыкия, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе СУ СКР по региону.
REGNUM 07:26
Происшествия

Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru 06:29
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Общество

Главврача Коммунарки отправят на помощь в Дагестан

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко и другие медики приедут в регионы для помощи в лечении больных с COVID-19, сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:36
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Общество

У 242 человек за сутки в Воронежской области подтвердился коронавирус

По данным регионального оперштаба, в среду, 10 июня, официально подтверждено заражение коронавирусом у 242 человек.
Горком 02:07
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
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Общество

Собянин: Возвращение к нормальной жизни займет два месяца

Москве понадобится около двух месяцев для возвращения к нормальной жизни.
Российская газета 06:12
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко ответил на обвинения в изменах погибшей жене

На прошлой неделе известный телеведущий и медиаменеджер Андрей Норкин шокировал общественность внезапной новостью о смерти жены Юлии.
Woman.ru 07:01
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Политика

Путин заявил о необходимости развития тенденций к цифровизации

«Надо, что называется, подхватить эти тенденции перехода в цифру, брать пример с компаний-лидеров цифровизации», — отметил российский лидер на совещании по связи и IT-индустрии.
Известия 07:26
Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
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Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Общество

Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне

Погибшего от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне рядом с матерью, передает РИА «Новости».
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Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 07:12
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Культура

Оргкомитет Зальцбургского фестиваля изменил программу

Зальцбург, Австрия, 10 июня 2020, 12:59 — REGNUM Измененную в связи с пандемией коронавируса программу юбилейного 100-го сезона объявил оргкомитет Зальцбургского фестиваля.
REGNUM 05:59
Происшествия

Возможный организатор убийства Старовойтовой доставлен в Петербург

Российская газета 06:53
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Общество

Более 2,5 тысячи человек умерли от коронавируса в Москве в мае

Более 2,5 тысячи человек умерли от коронавируса, как основной причины, в Москве в мае, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 07:09
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