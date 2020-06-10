В первом случае предполагается, что вирус продолжит отступать и останется под контролем. При таком сценарии ОЭСР прогнозирует снижение реального ВВП России по итогам 2020 года на 8% и рост на 6% в следующем году. В другом варианте ожидается вторая волна распространения инфекции позже в 2020 году.

ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

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