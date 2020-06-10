Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

В первом случае предполагается, что вирус продолжит отступать и останется под контролем. При таком сценарии ОЭСР прогнозирует снижение реального ВВП России по итогам 2020 года на 8% и рост на 6% в следующем году. В другом варианте ожидается вторая волна распространения инфекции позже в 2020 году.
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Иногда COVID возвращается

Коммерсантъ10:56

ОЭСР предсказала России падение экономики до 10%

РБК07:34

ОЭСР допустила падение мирового ВВП на 7,6% в 2020 году при второй волне коронавируса

ТАСС04:07

ОЭСР: ВВП России может упасть на 10%

Газета.Ru04:19

ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

Интерфакс04:12

ОЭСР: падение мирового ВВП может составить до 7,6% в 2020 году

Вести.Ru05:50

ОЭСР ждет падения экономики России в пределах 10% в зависимости от ситуации с коронавирусом

ПРАЙМ04:06
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

На одном из рынков Симферополя ФСБ предотвратила теракт, который готовили поддерживаемые украинскими радикалами пять граждан РФ.
Российская газета 07:59
1,3K
Происшествия

Второго нижегородского журналиста обвиняют в фейке про коронавирус

Еще одно дело о распространении фейковой новости про коронавирус заведено в Нижегородской области.
Нижний сейчас 09:03
1
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

RT на русском 10:14
4
Общество

МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие два часа и до конца суток 10 июня в городе ожидаются местами очень сильный дождь, гроза, крупный град.
RT на русском 09:35
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,72 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 5,72 млн баррелей и на 5 июня достигли 538,065 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 10:45
Происшествия

Жириновский попросил для Ефремова строгого наказания

JustMedia 01:07
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
8
Транспорт

РЖД прокомментировали ситуацию с поставками сырья на комбинат «Русала»

Запасов сырья на Ачинском глиноземном комбинате «Русала» достаточно для его бесперебойной работы в течение 5-7 дней, сообщили в пресс-службе РЖД со ссылкой на данные компании «Русал».
Rambler News Service 09:55
Происшествия

Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
99
Общество

МГУ поднялся выше всех вузов России в рейтинге QS

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ) занял 74-е место в рейтинге лучших вузов планеты QS World University Rankings 2021, поднявшись выше остальных учебных заведений России.
РБК вчера в 19:37
94
Происшествия

В баре Ulysses прошли следственные действия по делу Ефремова

Известия 09:53
5
Кино

Disney обновил расписание премьер в России на 2020 год

Студия Disney опубликовала обновленный график выхода фильмов — до конца года она представит 12 новых картин.
NewInform 10:59
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Энергетика

Продажи российской нефти рухнули

Экспортные продажи российской нефти в апреле рухнули более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных на ее сайте.
Lenta.ru 09:36
16
Общество

На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина

Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.
РИА Новости 08:43
Экономика

С 1 июля в России введут маркировки обуви и лекарств

С 1 июля 2020 года в России введут маркировки обуви и лекарств.
Piter.tv 08:45
59
Происшествия

Суд оправдал владельца пристани по делу о гибели 11 человек на Волге

RT на русском 10:43
1
Общество

Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина

Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь.
Российская газета 10:08
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Футбол

Казахстанец Муртазаев в ближайшее время может перебраться в РПЛ

Вингер "Тобола" Роман Муртазаев в ближайшее время может перейти в один из клубов РПЛ.
Soccer.ru 08:51
Общество

ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала оператору связи Tele2 предупреждение и потребовала от него отменить недавнее повышение тарифов на свои услуги.
Коммерсантъ 09:10
14
Экономика

Dior и другие люксовые марки обновили рекорд продаж в России

Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд против 2,428 млрд руб. в 2018-м), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-м к 2018-му составил 31,8%, 2018-й к 2017-му — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.
РБК 06:00
8
Кино

Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»

«Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и замечательную историю, которая затронуло мое сердце», – говорит Киану Ривз.
Evo-rus.com вчера в 13:20
32
Армия и оружие

США «потеряли» гиперзвуковую ракету во время испытаний

Недавно в Соединенных Штатах Америки прошли испытания гиперзвуковой ракеты. Во время тестирований она потерялась.
Актуальные Новости 01:54
80
Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
277
Кино

HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord 04:05
138
Общество

В Китае смогли решить главную проблему Tesla

РЕН ТВ вчера в 08:50
83
Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
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Религия

Освящение главного храма Вооруженных сил перенесли

«Великое освящение главного храма Вооруженных сил перенесено с 22-го на 14-е июня», – сообщил ТАСС источник в Московской патриархии.
Взгляд.ру 07:41
3
Армия и оружие

СБУ показала видео операции по поимке российского агента Сумрак

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) отчиталась о поиске гражданина, подозреваемого в работе на российских военных.
SM News 10:02
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