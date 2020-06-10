Экономика
ИнтерфаксОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%
В первом случае предполагается, что вирус продолжит отступать и останется под контролем. При таком сценарии ОЭСР прогнозирует снижение реального ВВП России по итогам 2020 года на 8% и рост на 6% в следующем году. В другом варианте ожидается вторая волна распространения инфекции позже в 2020 году.
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Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
На одном из рынков Симферополя ФСБ предотвратила теракт, который готовили поддерживаемые украинскими радикалами пять граждан РФ.
Российская газета 07:59
Происшествия
Второго нижегородского журналиста обвиняют в фейке про коронавирус
Еще одно дело о распространении фейковой новости про коронавирус заведено в Нижегородской области.
Нижний сейчас 09:03
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
RT на русском 10:14
Общество
МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве
По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие два часа и до конца суток 10 июня в городе ожидаются местами очень сильный дождь, гроза, крупный град.
RT на русском 09:35
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,72 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 5,72 млн баррелей и на 5 июня достигли 538,065 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 10:45
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Транспорт
РЖД прокомментировали ситуацию с поставками сырья на комбинат «Русала»
Запасов сырья на Ачинском глиноземном комбинате «Русала» достаточно для его бесперебойной работы в течение 5-7 дней, сообщили в пресс-службе РЖД со ссылкой на данные компании «Русал».
Rambler News Service 09:55
Происшествия
Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
Общество
МГУ поднялся выше всех вузов России в рейтинге QS
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ) занял 74-е место в рейтинге лучших вузов планеты QS World University Rankings 2021, поднявшись выше остальных учебных заведений России.
РБК вчера в 19:37
Кино
Disney обновил расписание премьер в России на 2020 год
Студия Disney опубликовала обновленный график выхода фильмов — до конца года она представит 12 новых картин.
NewInform 10:59
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Энергетика
Продажи российской нефти рухнули
Экспортные продажи российской нефти в апреле рухнули более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных на ее сайте.
Lenta.ru 09:36
Общество
На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина
Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.
РИА Новости 08:43
Экономика
С 1 июля в России введут маркировки обуви и лекарств
С 1 июля 2020 года в России введут маркировки обуви и лекарств.
Piter.tv 08:45
Происшествия
Суд оправдал владельца пристани по делу о гибели 11 человек на Волге
RT на русском 10:43
Общество
Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина
Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь.
Российская газета 10:08
Футбол
Казахстанец Муртазаев в ближайшее время может перебраться в РПЛ
Вингер "Тобола" Роман Муртазаев в ближайшее время может перейти в один из клубов РПЛ.
Soccer.ru 08:51
Общество
ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала оператору связи Tele2 предупреждение и потребовала от него отменить недавнее повышение тарифов на свои услуги.
Коммерсантъ 09:10
Экономика
Dior и другие люксовые марки обновили рекорд продаж в России
Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд против 2,428 млрд руб. в 2018-м), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-м к 2018-му составил 31,8%, 2018-й к 2017-му — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.
РБК 06:00
Кино
Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»
«Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и замечательную историю, которая затронуло мое сердце», – говорит Киану Ривз.
Evo-rus.com вчера в 13:20
Армия и оружие
США «потеряли» гиперзвуковую ракету во время испытаний
Недавно в Соединенных Штатах Америки прошли испытания гиперзвуковой ракеты. Во время тестирований она потерялась.
Актуальные Новости 01:54
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Кино
HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord 04:05
Общество
В Китае смогли решить главную проблему Tesla
РЕН ТВ вчера в 08:50
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
Религия
Освящение главного храма Вооруженных сил перенесли
«Великое освящение главного храма Вооруженных сил перенесено с 22-го на 14-е июня», – сообщил ТАСС источник в Московской патриархии.
Взгляд.ру 07:41
Армия и оружие
СБУ показала видео операции по поимке российского агента Сумрак
Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) отчиталась о поиске гражданина, подозреваемого в работе на российских военных.
SM News 10:02