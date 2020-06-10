Экономика
КомпанияОЭСР спрогнозировала падение экономики России на 10%
Реальный ВВП России по итогам 2020 года снизится на 8% по сценарию отступления коронавируса, следует из обновленного прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В случае второй волны COVID-19 экономика страны сократится на 10%.
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Армия и оружие
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
РИА Новости вчера в 04:36
Происшествия
В Петербурге автомобиль наехал на остановку
REGNUM вчера в 18:14
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Деловое.ТВ 09 июня в 06:12
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Газета.Ru 08 июня в 12:08
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России
Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако).
Lenta.ru вчера в 23:21
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Здоровье
В Свердловской области выявлено еще 249 больных коронавирусом
За минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 249 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 08 июня в 03:44
Здоровье
Вторая бригада московских медиков прибыла в Псков
10 июня в Псков прибыла вторая бригада медиков из Москвы, сообщает Псковское агентство информации.
Псковская правда вчера в 14:41
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ вчера в 06:48
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо
Российско-немецкая космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо в рентгеновском диапазоне, сообщается на сайте Института космических исследований РАН в среду, 10 июня.
Известия вчера в 17:31
Политика
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
Футбол
Здесь зрители аплодируют. В Испанию возвращается футбольный сезон
Первыми национальный чемпионат возобновили немцы, чей опыт стал отправной точкой для остальных лиг мира, следующим в очереди стоит чемпионат Испании.
ТАСС Спорт вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене
OAnews вчера в 06:49
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Разин вспомнил, как Ефремов наводил ужас на всех
Piter.tv 00:20
Общество
Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае
Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань вчера в 02:17
Наука
Белок BAM15 помогает без диеты похудеть
Evo-rus.com вчера в 02:12
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
РБК 09 июня в 00:41
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Экономика
Прибыль банков в мае стала рекордно низкой
Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль - около 500 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.
Газета.Ru вчера в 03:41
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Piter.tv 09 июня в 04:07
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами.
RT на русском вчера в 15:21
Здоровье
В Госдуме задумались о борьбе с COVID-19 с помощью чеснока и пиявок
По словам Тумусова, опыт Китая, Индии, Кореи и Японии говорит о широком применении методов традиционной народной медицины в борьбе с COVID-19.
Ридус вчера в 20:55