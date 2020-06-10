Экономика

КомпанияКомпанияОЭСР спрогнозировала падение экономики России на 10%

Реальный ВВП России по итогам 2020 года снизится на 8% по сценарию отступления коронавируса, следует из обновленного прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В случае второй волны COVID-19 экономика страны сократится на 10%.
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ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

Интерфаксвчера в 04:12

ОЭСР предсказала России падение экономики до 10%

РБКвчера в 07:34

ОЭСР: падение мирового ВВП может составить до 7,6% в 2020 году

Вести.Ruвчера в 05:50

ОЭСР: ВВП России может упасть на 10%

Газета.Ruвчера в 04:19

ОЭСР обновила прогноз мировой экономики с учетом второй волны пандемии

Коммерсантъвчера в 10:56

ОЭСР допустила падение мирового ВВП на 7,6% в 2020 году при второй волне коронавируса

ТАССвчера в 04:07

ОЭСР ждет падения экономики России в пределах 10% в зависимости от ситуации с коронавирусом

ПРАЙМвчера в 04:06
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РИА Новости вчера в 04:36
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Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

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Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России

Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако).
Lenta.ru вчера в 23:21
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
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Здоровье

В Свердловской области выявлено еще 249 больных коронавирусом

За минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 249 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 08 июня в 03:44
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Здоровье

Вторая бригада московских медиков прибыла в Псков

10 июня в Псков прибыла вторая бригада медиков из Москвы, сообщает Псковское агентство информации.
Псковская правда вчера в 14:41
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Фигурное катание

Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ вчера в 06:48
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Космос

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо

Российско-немецкая космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо в рентгеновском диапазоне, сообщается на сайте Института космических исследований РАН в среду, 10 июня.
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Политика

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
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Футбол

Здесь зрители аплодируют. В Испанию возвращается футбольный сезон

Первыми национальный чемпионат возобновили немцы, чей опыт стал отправной точкой для остальных лиг мира, следующим в очереди стоит чемпионат Испании.
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Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
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Шоу-бизнес

Разин вспомнил, как Ефремов наводил ужас на всех

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Общество

Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае

Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
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Наука

Белок BAM15 помогает без диеты похудеть

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Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК 09 июня в 00:41
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

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Экономика

Прибыль банков в мае стала рекордно низкой

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль - около 500 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.
Газета.Ru вчера в 03:41
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Piter.tv 09 июня в 04:07
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Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами.
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В Госдуме задумались о борьбе с COVID-19 с помощью чеснока и пиявок

По словам Тумусова, опыт Китая, Индии, Кореи и Японии говорит о широком применении методов традиционной народной медицины в борьбе с COVID-19.
Ридус вчера в 20:55
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
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