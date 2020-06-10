Экономика
КомпанияОЭСР спрогнозировала падение экономики России на 10%
Реальный ВВП России по итогам 2020 года снизится на 8% по сценарию отступления коронавируса, следует из обновленного прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В случае второй волны COVID-19 экономика страны сократится на 10%.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 23:23, Ашберн
Политика
Система пенсионного обеспечения в России изменится с 1 июля
Еще одна корректировка системы пенсионного обеспечения в России произойдет с 1 июля 2020 года.
ФАН вчера в 12:21
Космос
Китай успешно запустил спутник для наблюдения за океанами
В четверг Китай успешно запустил и вывел на орбиту гражданский спутник Haiyang-1D.
Российская газета 20:41
Происшествия
Михаил Ефремов совершил попытку суицида
Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru 11:53
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Политика
Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
Гаджеты
Intel раскрыла характеристики 10-нм гибридных процессоров Lakefield
Корпорация Intel долгие месяцы возила по отраслевым выставкам образцы материнских плат на базе 10-нм процессоров Lakefield, неоднократно рассказывала о прогрессивной трёхмерной компоновке Foveros, которую они применили, но чётких сроков анонса и характеристик назвать не могла.
3DNews 12:51
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва вчера в 02:53
Общество
В России появится глобальная сеть из морских и воздушных беспилотников
"Наши специалисты прорабатывают создание глобальной сети, которая будет состоять из глубоководных дронов, легких АНПА, глайдеров, оборудования для мониторинга подводной обстановки, летающих беспилотников, устройств связи, а также иных элементов, которые будут использоваться для проведения исследований", — заявил глава ЦКБ МТ "Рубин".
Planet Today 07:35
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
Российская газета 03:07
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Здоровье
В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.
Российская газета 22:08
Футбол
Семак заявил, что в «Зените» ждут Анюкова, Кокорина и Мостового
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что был бы рад снова видеть Александра Кокорина в петербургского команде.
78.ru 04:15
Политика
Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США
Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии.
ФАН 08 июня в 13:51
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуму поступил на рассмотрение законопроект, в случае принятия которого неработающие и работающие пенсионеры получат дополнительную индексацию пенсий на 14,4%. Работающие пенсионеры получат недоплаченные средства за период с 2016 по 2018 годы.
ToDay News Ufa вчера в 05:53
Авто
Автомобилистов России летом затронут 3 нововведения
Второе важное нововведение - с 1 июля текущего года в России будет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, который существенно усложняет процедуру ввоза и регистрации в ГИБДД РФ праворульных машин.
Новые автомобили 08 июня в 03:01
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
Экономика
Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
По делу о похищении сына адвоката Скрыпника задержан адвокат Гладилин
Адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер сообщил ТАСС, что в настоящее время следователи допрашивают господина Гладилина.
Коммерсантъ 21:28
Здоровье
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса
Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.
Известия 22:07
Технологии
Росатом начал разработку реактора для сжигания опасных веществ
Работы по созданию проекта уникального реактора, предназначенного для «выжигания» опасных радиоактивных веществ, начали специалисты предприятия «Горно-химический комбинат», 10 июня сообщает газета «Вестник ГХК».
ИА Красная Весна 22:27
Общество
Amazon запретит полиции США применять приложение для распознавания лиц
В заявлении Amazon подчеркивается, что компания выступает за ужесточение норм применения в США программ подобного рода.
РЕН ТВ 23:05
Кино
Вышел тизер фантастического фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
В 2019 году состоялось наше знакомство с Гамлетом Дульяном, который посетил отчий дом и родную стихию романа "Мы".
Российская газета 06:03
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28