Экономика

КомпанияКомпанияОЭСР спрогнозировала падение экономики России на 10%

Реальный ВВП России по итогам 2020 года снизится на 8% по сценарию отступления коронавируса, следует из обновленного прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В случае второй волны COVID-19 экономика страны сократится на 10%.
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ОЭСР обновила прогноз мировой экономики с учетом второй волны пандемии

Коммерсантъ10:56

ОЭСР ждет падения экономики России в пределах 10% в зависимости от ситуации с коронавирусом

ПРАЙМ04:06

ОЭСР: падение мирового ВВП может составить до 7,6% в 2020 году

Вести.Ru05:50

ОЭСР: ВВП России может упасть на 10%

Газета.Ru04:19

ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

Интерфакс04:12

ОЭСР допустила падение мирового ВВП на 7,6% в 2020 году при второй волне коронавируса

ТАСС04:07

ОЭСР предсказала России падение экономики до 10%

РБК07:34
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Система пенсионного обеспечения в России изменится с 1 июля

Еще одна корректировка системы пенсионного обеспечения в России произойдет с 1 июля 2020 года.
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Китай успешно запустил спутник для наблюдения за океанами

В четверг Китай успешно запустил и вывел на орбиту гражданский спутник Haiyang-1D.
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Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
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Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

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Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Гаджеты

Xiaomi представила недорогой Redmi 9 с батареей на 5020 мАч и NFC

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
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Intel раскрыла характеристики 10-нм гибридных процессоров Lakefield

Корпорация Intel долгие месяцы возила по отраслевым выставкам образцы материнских плат на базе 10-нм процессоров Lakefield, неоднократно рассказывала о прогрессивной трёхмерной компоновке Foveros, которую они применили, но чётких сроков анонса и характеристик назвать не могла.
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Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва вчера в 02:53
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Общество

В России появится глобальная сеть из морских и воздушных беспилотников

"Наши специалисты прорабатывают создание глобальной сети, которая будет состоять из глубоководных дронов, легких АНПА, глайдеров, оборудования для мониторинга подводной обстановки, летающих беспилотников, устройств связи, а также иных элементов, которые будут использоваться для проведения исследований", — заявил глава ЦКБ МТ "Рубин".
Planet Today 07:35
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Происшествия

В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину

Российская газета 03:07
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Армия и оружие

Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии

Газета.Ru 16:07
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Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
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В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу

На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.
Российская газета 22:08
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Футбол

Семак заявил, что в «Зените» ждут Анюкова, Кокорина и Мостового

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что был бы рад снова видеть Александра Кокорина в петербургского команде.
78.ru 04:15
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Политика

Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США

Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии.
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Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

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Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуму поступил на рассмотрение законопроект, в случае принятия которого неработающие и работающие пенсионеры получат дополнительную индексацию пенсий на 14,4%. Работающие пенсионеры получат недоплаченные средства за период с 2016 по 2018 годы.
ToDay News Ufa вчера в 05:53
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Авто

Автомобилистов России летом затронут 3 нововведения

Второе важное нововведение - с 1 июля текущего года в России будет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, который существенно усложняет процедуру ввоза и регистрации в ГИБДД РФ праворульных машин.
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Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
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Происшествия

Из бара Ulysses пропали записи с камер видеонаблюдения

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Экономика

Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
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По делу о похищении сына адвоката Скрыпника задержан адвокат Гладилин

Адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер сообщил ТАСС, что в настоящее время следователи допрашивают господина Гладилина.
Коммерсантъ 21:28
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Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса

Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.
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Технологии

Росатом начал разработку реактора для сжигания опасных веществ

Работы по созданию проекта уникального реактора, предназначенного для «выжигания» опасных радиоактивных веществ, начали специалисты предприятия «Горно-химический комбинат», 10 июня сообщает газета «Вестник ГХК».
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Amazon запретит полиции США применять приложение для распознавания лиц

В заявлении Amazon подчеркивается, что компания выступает за ужесточение норм применения в США программ подобного рода.
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Вышел тизер фантастического фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

В 2019 году состоялось наше знакомство с Гамлетом Дульяном, который посетил отчий дом и родную стихию романа "Мы".
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

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