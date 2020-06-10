Экономика

КомпанияКомпанияОЭСР спрогнозировала падение экономики России на 10%

Реальный ВВП России по итогам 2020 года снизится на 8% по сценарию отступления коронавируса, следует из обновленного прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В случае второй волны COVID-19 экономика страны сократится на 10%.
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ОЭСР обновила прогноз мировой экономики с учетом второй волны пандемии

Коммерсантъ10:56

ОЭСР предсказала России падение экономики до 10%

РБК07:34

ОЭСР: ВВП России может упасть на 10%

Газета.Ru04:19

ОЭСР: падение мирового ВВП может составить до 7,6% в 2020 году

Вести.Ru05:50

ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

Интерфакс04:12

ОЭСР допустила падение мирового ВВП на 7,6% в 2020 году при второй волне коронавируса

ТАСС04:07

ОЭСР ждет падения экономики России в пределах 10% в зависимости от ситуации с коронавирусом

ПРАЙМ04:06
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В Новой Москве обрушился автомобильный мост

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Disney обновил расписание премьер в России на 2020 год

Студия Disney опубликовала обновленный график выхода фильмов — до конца года она представит 12 новых картин.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
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Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
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Армия и оружие

Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта

Обвиняемые по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году MH17, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях суда в среду.
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Происшествия

В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант

По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков, с которым их связывали интимные отношения.
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