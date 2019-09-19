Экономика
КоммерсантъОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России
Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
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Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
REGNUM вчера в 18:29
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Происшествия
В Саратове вынесен приговор шестерым участникам «Свидетелей Иеговы»
Ленинский районный суд Саратова вынес приговор шестерым членам запрещенной в РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы».
Коммерсантъ Саратов вчера в 08:52
Музыка
В Ростове завели административное дело за мат на концерте «Ленинграда»
Российская газета 19 сентября в 13:27
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 01:36
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов
Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
РБК 00:27
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Финансы
Как рискует Украина: «Курс доллара будет не 24,5 грн, а 35 грн и выше»
Национальный банк установил курс на минимальном значении в 2019 году — 24,61 гривен за доллар, также снизив его на 6 коп. по сравнению с прошедшим днем.
REGNUM 19 сентября в 09:42
Общество
Роструд назвал регионы России с высокой зарплатой
По данным ведомства, в Красноярском крае лидерами по числу предложений с высокой зарплатой стали строительство, производство, добывающая промышленность и транспорт.
Коммерсантъ вчера в 01:43
Футбол
РФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина
Life.ru вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Фигуристы обвинили Ягудина в пиаре на болезни Заворотнюк
LentaChel.ru 01:55
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия
Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского
Известия вчера в 10:01
Общество
«Ъ»: в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан
Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают позволять кредиторам обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности только в случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предложения о возврате средств.
ТАСС 18 сентября в 22:52
Экономика
Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок одного трейдера
Petro-Diamond Singapore (PDS) — сингапурское подразделение Mitsubishi — понесло убытки в размере около $320 млн от несанкционированной торговли сырой нефти.
РБК 01:00
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Происшествия
В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана
Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву.
Известия 19 сентября в 05:27
Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Скабеева в эфире ответила украинке на слова о «трупе» Москвы
Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева осадила приглашенную украинскую журналистку Янину Соколовскую за слова о газовом контракте между РФ и Украиной.
Телеканал 360° вчера в 19:31
Культура
В Сети появились новые кадры со съемок «Сватов-7»
В Сети появились новые фотографии со съемок седьмого сезона культового сериала «Сваты».
Donday.ru вчера в 09:44
Космос
На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение
Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.
Российская газета 19 сентября в 07:18
Происшествия
Появилось видео горящего торгового центра во Владивостоке
Очевидцы разместили в социальных сетях видеозапись возгорания торгового центра «Максим» во Владивостоке.
РБК вчера в 19:37
Политика
WP: Трамп считает, что действия США на Украине бессмысленны и раздражают Россию
Американский президент Дональд Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения.
ТАСС 00:43
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34