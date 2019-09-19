Экономика
КоммерсантъОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России
Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
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Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Наука
Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака
Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
BFM.ru 17:28
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Peterburg2.ru 11:21
Происшествия
Опубликовано видео якутского шамана Габышева после задержания
Московский Комсомолец 06:15
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском 17:11
Спорт
Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории
РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru 15:03
Футбол
«Ростов» о матче с «Динамо»: «Пора узнать, кто живет на дне океана»
Пришла пора выяснить, кто же живет на дне океана 🏄 С 10:00 21 сентября, начнут работу кассы стадионов «Олимп-2» и «Ростов Арена».
ProstoProSport 15:55
Армия и оружие
Появилось видео работы батареи ТОС-1А «Солнцепек»
В рамках проходящих в Оренбургской области стратегических учений российские военные провели залпы с помощью батареи тяжелых огнеметов системы «Солнцепек».
Дни24 12:18
Политика
Глава МИД Украины: переговоры о следующем обмене удерживаемыми лицами с РФ идут активно
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что переговоры о следующем обмене удерживаемыми лицами с Россией продвигаются "очень активно".
ТАСС 16:41
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах в украинской экономике
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции».
РБК 14:50
Происшествия
Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями
Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.
Lenta.ru 16:10
Армия и оружие
Минобороны заявило о способности С-400 «десакрализировать» F-35
Поставленные в Турцию зенитные ракетные системы С-400 способны «десакрализировать» американские истребители F-35, заявили в Минобороны России.
Взгляд.ру 08:09
Кино
Шон Бин устал «умирать» в фильмах
Телеканал 360° 12:11
Гаджеты
Представлен смартфон Huawei Mate 30 Pro
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro пришел на смену Mate 20 Pro и занял в «иерархии» место на ступеньку выше P30 Pro.
Naked Science 07:17
Кино
Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома»
В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.
Профиль 12:54
Футбол
Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы
Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 15:00
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 05:11
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Шоу-бизнес
Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини»
Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.
Актуальные Новости 08:10
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Отрыв „Ливерпуля“? Я расслаблен»
Sportbox.RU 17:28
Футбол
«Шальке» вырвал победу в матче с «Майнцем»
«Шальке» принимал «Майнц» и добился победы (2:1). Решающий гол хозяева забили на 89-й минуте. «Шальке» ушел на перерыв, ведя в счете.
Sport24.ru 16:26
Политика
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 16:19
Культура
Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла
Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла В прокат выходит музыкально-романтическая комедия Дэнни Бойла «Yesterday» по сценарию Ричарда Кёртиса.
Коммерсантъ 17 сентября в 18:01
Наука
Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
Naked Science 17 сентября в 02:02
Футбол
«Краснодар» расторг соглашение с Мамаевым
Футбольный клуб "Краснодар" официально расторг контракт с полузащитником команды Павлом Мамаевым, срок действия которого истекал в декабре 2019 года.
Вести.Ru 13:42
Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия 14:33
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову
Lenta.ru вчера в 07:39