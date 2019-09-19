Экономика
КоммерсантъОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России
Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
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Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
REGNUM вчера в 18:29
Происшествия
Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского
Известия вчера в 10:01
Армия и оружие
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Политика
МИД Украины прокомментировал сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Американский лидер Дональд Трамп не оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, но детали июльского разговора лидеров двух стран Киев разглашать не станет, об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью "Громадське".
РИА Новости вчера в 19:53
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 19 сентября в 16:18
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Экономика
Минприроды повысило стоимость всех зверей в России в 400 раз
Стоимость всех охотничьих ресурсов России составляет 267 миллиардов рублей.
REGNUM вчера в 01:09
Футбол
Чернышов: «Конечно, я мог бы вернуть „Спартак“ на лидирующие позиции. Есть понимание, как работать»
Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов выразил готовность взяться за работу в клубе. Москвичи проиграли четыре последних матча.
Бомбардир.ру вчера в 17:30
Экономика
Сотрудник потерял на торгах нефтью сотни миллионов долларов и сбежал
Японский торговый дом Mitsubishi, крупнейший в стране по выручке, объявил, что потерял 320 миллионов долларов из-за действий своего нефтяного трейдера в Сингапуре и с августа не может найти его, передает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:46
Футбол
Сборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на четыре позиции и заняла 42-е место.
Rambler News Service 19 сентября в 04:46
Технологии
Определен самый популярный пиратский контент у россиян
Большинство пользователей интернета в России пользуются пиратским, а не лицензионным контентом.
Lenta.ru вчера в 13:26
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском вчера в 17:40
Политика
Более 2 тыс. человек прибыли на «штурм» «Зоны-51» в Неваде
РБК вчера в 22:45
Футбол
Уфа — Спартак 1:0
«Спартак» потерпел поражение от «Уфы» в выездном матче десятого тура российской Премьер-лиги.
LiveSport.ru вчера в 12:21
Наука
Обычная водопроводная вода из-под крана может стать причиной рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru 00:56
Авто
Mitsubishi представит новый кроссовер
На Токийском автосалоне компания Mitsubishi представит новый кроссовер.
Ньюс-НН 18 сентября в 12:30
Спорт
Прокуратура Австрии сняла обвинения с Гараничева, Логинова и Шипулина
Прокуратура Австрии сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил в отношении российских тренеров по биатлону, специалистов и спортсменов, среди которых были биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов и Антон Шипулин.
REGNUM вчера в 06:00
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»
Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета 19 сентября в 06:41
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Футбол
РФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина
Life.ru вчера в 10:07
Армия и оружие
Медведев отреагировал на планы США прорвать российскую ПВО
Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.
Газета.Ru вчера в 14:16
Наука
МТС протестировала умный транспорт на сети 5G
Lenta.ru 18 сентября в 09:54
Здоровье
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.
РИА Новости вчера в 20:57
Политика
Меланья Трамп оконфузилась на открытии монумента Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Авто
Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта
«АвтоВАЗ» обнаружил вероятную проблему в топливной системе в почти тысяче экземпляров Lada Largus, которые были произведены в период со 2 по 13 сентября.
Motor 19 сентября в 03:16
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Газета.Ru 18 сентября в 14:50
Армия и оружие
Стрельбу из «Солнцепека» и «Змея Горыныча» сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") на учениях "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 22:48
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову
Lenta.ru 19 сентября в 07:39