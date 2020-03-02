Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОЭСР прогнозирует замедление роста экономики России из-за коронавируса

Ранее эксперты ОЭСР в связи со вспышкой коронавируса ухудшили оценку роста реального ВВП Китая на текущий год сразу на 0,8 процентного пункта по сравнению с ноябрьской оценкой — до 4,9%. На фоне коронавируса ОЭСР ухудшила свои ожидания по экономикам всех стран «большой двадцатки».
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