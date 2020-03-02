Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОЭСР прогнозирует замедление роста экономики России из-за коронавируса

Ранее эксперты ОЭСР в связи со вспышкой коронавируса ухудшили оценку роста реального ВВП Китая на текущий год сразу на 0,8 процентного пункта по сравнению с ноябрьской оценкой — до 4,9%. На фоне коронавируса ОЭСР ухудшила свои ожидания по экономикам всех стран «большой двадцатки».
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На фоне распространения коронавируса вероятность глобальной рецессии сильно возросла

Ведомости16:02

ОЭСР предупредила о разрушительном влиянии коронавируса на экономику

Российская газета06:20

Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост

Коммерсантъ15:07

Российский ВВП падает из-за коронавируса. ОЭСР прогнозирует его снижение до 1%

Фонтанка.Ру07:28

ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса

Вести.Ru06:25

Рост мирового ВВП в 2020 г может быть ниже 2,3% из-за коронавируса - Oxford Economics

ПРАЙМ15:37

ОЭСР: рост мировой экономики в 2020 году замедлится из-за коронавируса

ТАСС05:11
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском 06:44
Армия и оружие

В Оренбуржье сегодня вспоминают десантников 6-й роты, погибших в Чечне

Ровно 20 лет назад, 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104-го полка Псковской воздушно-десантной дивизии в горах Аргунского ущелья вступили в бой с отрядами боевиков Хаттаба и Басаева, во много раз превосходящими их по численности и вооружению.
Газета Оренбуржье 29 февраля в 09:28
Политика

Госдеп вводит лимит на число сотрудников в китайских СМИ в США

Соединённые Штаты приняли решение ввести лимит на число китайских граждан в американских представительствах пяти государственных СМИ Китая.
RT на русском 15:08
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Происшествия

Ректор воронежского университета задержан по подозрению во взятке

Российская газета 11:47
Армия и оружие

Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Lenta.ru 12:00
Общество

Химик и врач объяснили опасность попадания сухого льда в воду в закрытом помещении

Вечерняя Москва 13:05
Наука

В США в возрасте 96 лет скончался физик Фримен Дайсон

Vevby.ru 29 февраля в 08:51
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета 14:05
Армия и оружие

США отменили совместные с Израилем военные учения из-за коронавируса

RT на русском 18:08
Экономика

ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка

Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Российская газета 11:24
Киберспорт

Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games

Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
МонаВиста 06:27
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru 12:46
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Discover24 29 февраля в 11:50
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

Газета.Ru 11:40
Здоровье

У прибывших с Diamond Princess россиян не обнаружено коронавируса

Состояние семи прибывших в Приморье россиян с круизного лайнера Diamond Princess, на котором ранее была зафиксирована вспышка нового коронавируса, удовлетворительное, признаков болезни нет, сообщила пресс-служба правительства Приморья.
Вести ФМ вчера в 23:09
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Технологии

Facebook упростила приложение Messenger для платформы Apple

Новая версия появится для платформы iOS компании Apple. Об этом говорится на сайте Facebook.
РБК 16:50
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Происшествия

Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье

Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Газета.Ru 07:07
Кино

Триллер «Человек-невидимка» возглавил прокат в США

Gazeta.SPb вчера в 21:58
Политика

На греческие острова приплыли сотни мигрантов

Вести.Ru вчера в 05:41
Общество

Суд отменил приговор Константину Котову

Известия 07:32
Здоровье

Минздрав Белоруссии подтвердил три случая заражения коронавирусом

На территории Белоруссии подтвердились три случая заражения коронавирусом «с высокой степенью достоверности».
REGNUM 10:22
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Здоровье

Южную Корею охватила эпидемия коронавируса

В Южной Корее установлен еще один антирекорд по числу заразившихся коронавирусом нового типа – более пятисот человек в день.
Профиль 07:30
Экономика

Промсвязьбанк выявил новую схему обогащения Дмитрия Ананьева

Бывший председатель правления банк закольцевал кредит с депозитом. Юристы Промсвязьбанка подали иск в суд на Дмитрия Ананьева и его супругу.
Южный Федеральный 02:18
Шоу-бизнес

Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе

После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.
Kleo.ru 05:06
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Lenta.ru вчера в 22:22
Политика

В тульской дивизии ВДВ сменился командир

Тульская служба новостей 09:33
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