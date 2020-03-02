Экономика
КоммерсантъОЭСР прогнозирует замедление роста экономики России из-за коронавируса
Ранее эксперты ОЭСР в связи со вспышкой коронавируса ухудшили оценку роста реального ВВП Китая на текущий год сразу на 0,8 процентного пункта по сравнению с ноябрьской оценкой — до 4,9%. На фоне коронавируса ОЭСР ухудшила свои ожидания по экономикам всех стран «большой двадцатки».
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Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Армия и оружие
В Оренбуржье сегодня вспоминают десантников 6-й роты, погибших в Чечне
Ровно 20 лет назад, 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104-го полка Псковской воздушно-десантной дивизии в горах Аргунского ущелья вступили в бой с отрядами боевиков Хаттаба и Басаева, во много раз превосходящими их по численности и вооружению.
Политика
Госдеп вводит лимит на число сотрудников в китайских СМИ в США
Соединённые Штаты приняли решение ввести лимит на число китайских граждан в американских представительствах пяти государственных СМИ Китая.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Происшествия
Ректор воронежского университета задержан по подозрению во взятке
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Общество
Химик и врач объяснили опасность попадания сухого льда в воду в закрытом помещении
Наука
В США в возрасте 96 лет скончался физик Фримен Дайсон
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Армия и оружие
США отменили совместные с Израилем военные учения из-за коронавируса
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Киберспорт
Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games
Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии
В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Здоровье
У прибывших с Diamond Princess россиян не обнаружено коронавируса
Состояние семи прибывших в Приморье россиян с круизного лайнера Diamond Princess, на котором ранее была зафиксирована вспышка нового коронавируса, удовлетворительное, признаков болезни нет, сообщила пресс-служба правительства Приморья.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Технологии
Facebook упростила приложение Messenger для платформы Apple
Новая версия появится для платформы iOS компании Apple. Об этом говорится на сайте Facebook.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Происшествия
Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье
Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Кино
Триллер «Человек-невидимка» возглавил прокат в США
Политика
На греческие острова приплыли сотни мигрантов
Общество
Суд отменил приговор Константину Котову
Здоровье
Минздрав Белоруссии подтвердил три случая заражения коронавирусом
На территории Белоруссии подтвердились три случая заражения коронавирусом «с высокой степенью достоверности».
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Здоровье
Южную Корею охватила эпидемия коронавируса
В Южной Корее установлен еще один антирекорд по числу заразившихся коронавирусом нового типа – более пятисот человек в день.
Экономика
Промсвязьбанк выявил новую схему обогащения Дмитрия Ананьева
Бывший председатель правления банк закольцевал кредит с депозитом. Юристы Промсвязьбанка подали иск в суд на Дмитрия Ананьева и его супругу.
Шоу-бизнес
Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе
После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Политика