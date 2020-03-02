Экономика

Вести.RuВести.RuОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса

Прогноз роста второй по величине экономики мира на 2020 год снижен до 30-летнего минимума в 4,9%. В ноябре ожидался подъем на 5,7%. В следующем году рост ВВП Китая ускорится до 6,4%, прогнозирует ОЭСР. На экономику США, крупнейшую в мире, вирус, как ожидается, окажет ограниченное влияние.
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На фоне распространения коронавируса вероятность глобальной рецессии сильно возросла

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Рост мирового ВВП в 2020 г может быть ниже 2,3% из-за коронавируса - Oxford Economics

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ОЭСР предупредила о разрушительном влиянии коронавируса на экономику

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ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса

Вести.Ru06:25

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Коммерсантъ15:07

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В Петербурге количество человек, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, достигло 26 человек.
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В числе 15 сильнейших теннисистов впервые вошли три теннисиста из России. Даниил Медведев остался на пятой строчке, Андрей Рублев на 14-й.
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ЦСКА в первом матче плей-офф обыграл «Торпедо»

ЦСКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Торпедо" со счетом 3:0. Отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей.
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В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского

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На территории Белоруссии подтвердились три случая заражения коронавирусом «с высокой степенью достоверности».
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