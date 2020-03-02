Экономика
Вести.RuОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса
Прогноз роста второй по величине экономики мира на 2020 год снижен до 30-летнего минимума в 4,9%. В ноябре ожидался подъем на 5,7%. В следующем году рост ВВП Китая ускорится до 6,4%, прогнозирует ОЭСР. На экономику США, крупнейшую в мире, вирус, как ожидается, окажет ограниченное влияние.
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Авто
В Европе определили лучшие автомобили 2020 года
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию
По сообщениям ряда источников, Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию.
Армия и оружие
США проведут испытательный пуск гиперзвукового оружия
Политика
В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2870
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Киберспорт
В Dota 2 обновили рейтинговую систему
В ночь на 3 марта разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2, в котором изменили систему рангов, вновь сделав единый рейтинг для поддержки и основы.
Биатлон
Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Здоровье
В Петербурге 26 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Петербурге количество человек, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, достигло 26 человек.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Теннис
Впервые три российских теннисиста вошли в топ-15 рейтинга ATP
В числе 15 сильнейших теннисистов впервые вошли три теннисиста из России. Даниил Медведев остался на пятой строчке, Андрей Рублев на 14-й.
Хоккей
ЦСКА в первом матче плей-офф обыграл «Торпедо»
ЦСКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Торпедо" со счетом 3:0. Отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей.
Гаджеты
Последнее февральское обновление Windows 10 вызывает сбои в работе ОС
Пользователи пожаловались на последнее обновление Windows 10, выпущенное 27 февраля 2020 года.
Происшествия
В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского
Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Авто
Mercedes-Benz показал интерьер нового E-Class на видео
Обновленный Mercedes-Benz E-Class, который до недавнего времени планировали презентовать в рамках работы международного автосалона в Женеве, отменённого из-за эпидемии короновируса, продемонстрируют на специальном онлайн-показе.
Кино
Слухи: в сериале «Сокол и Зимний солдат» покажут первого мутанта во вселенной Marvel
Общество
Власти Москвы объявили о ряде мер из-за ситуации с коронавирусом
Московские власти приняли ряд профилактических мер в связи с обнаружением новой коронавирусной инфекции Covid-19 у жителя столицы.
Здоровье
Минздрав Белоруссии подтвердил три случая заражения коронавирусом
На территории Белоруссии подтвердились три случая заражения коронавирусом «с высокой степенью достоверности».
Музыка
Канделаки объяснила, почему Little Big победит на Евровидении
Телеведущая Тина Канделаки назвала выбор Little Big в качестве участника от России на Евровидении "ударом под дых", отметив, что у группы есть все шансы на победу.
Кино
Антонио Бандерас снимется в экранизации игры «Uncharted»
Общество
В Госдуме одобрили идею пересмотреть тарифы ЖКХ из-за теплой зимы
В Госдуме поддержали идею о пересмотре стоимости отопления из-за аномально теплой зимы, сообщают "Известия".
Хоккей
Николай Заварухин: «Очень мощная атака у „Автомобилиста“, но ребята здорово сыграли в обороне»
Ребята здорово сыграли в обороне, здорово сыграли в меньшинстве, хотя непозволительно с такой командой много удаляться.
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле
Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
Происшествия
Житель Невельского района сделал сайт с порнографией и зарабатывал на нем деньги
Как уточнили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном УМВД, житель Невельского района сверстал, запустил и администрировал веб-ресурс, на котором размещал фотоснимки с сюжетами порнографического характера.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Наука