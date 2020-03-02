с чего всё началось

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2020 году из-за распространения коронавируса. Организация ухудшила прогноз на 0,5% до 2,4% из-за распространения нового вируса, вызывающего пневмонию.

Происшествия У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.

Футбол Старридж отстранен от футбола до июня за нарушение правил о ставках Экс-форвард "Ливерпуля", "Челси" и сборной Англии Дэниел Старридж отстранен от футбольной деятельности до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Биатлон Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.

Политика В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.

Политика Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».

Политика В Госдуму поступили поправки президента к Конституции Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Происшествия Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.

Политика В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.

Армия и оружие Китайский эсминец атаковал лазером самолёт-разведчик США ВМС США проинформировали об инциденте, произошедшем 17 февраля примерно в 600 км к западу от острова Гуам: китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon американского флота.

Шоу-бизнес Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей Экс-гражданская супруга Сереги Полина Ололо сообщила, что минувшим летом их общие дети - сыновья Марк и Платон 10 и 9 лет - гостили у своего отца в Харькове.

Экономика Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».