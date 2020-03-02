Экономика
Деловое.ТВОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2020 году из-за распространения коронавируса. Организация ухудшила прогноз на 0,5% до 2,4% из-за распространения нового вируса, вызывающего пневмонию.
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила свой прогноз по росту мировой экономики в 2020 г. на 0,5 п. п. до 2,4%. Причиной резкого снижения стала вспышка коронавируса, указано в отчете организации.Ведомости06:20
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Происшествия
У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус
Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Футбол
Старридж отстранен от футбола до июня за нарушение правил о ставках
Экс-форвард "Ливерпуля", "Челси" и сборной Англии Дэниел Старридж отстранен от футбольной деятельности до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
Общество
Москвичам начнут массово измерять температуру из-за коронавируса
В Москве работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудникам на работе из-за коронавируса.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в город на востоке Идлиба
Российская военная полиция введена в город Серакиб, расположенный в восточной части провинции Идлиб.
Политика
В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма
Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически
Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
Общество
Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова впервые рассказала о смерти трехмесячной дочери
В 2018 году актриса Виктория Исакова стала мамой долгожданного ребенка.
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
Армия и оружие
Турция заявила о проведении в Идлибе операции «Весенний щит»
Политика
Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников
Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Общество
Президент России прокомментировал ситуацию с коронавирусом
В России ситуация с коронавирусом находится под контролем.
Здоровье
Противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса
Принимать противовирусные лекарства, чтобы защититься от нового коронавируса, бессмысленно, утверждает врач-инфекционист Ванпхен Сутсамай.
Экономика
Греф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли
По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Здоровье
Кудрин предложил Минздраву перепроверить данные по обеспеченности больниц водой
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин считает, что Минздраву нужно дополнительно изучить приведенные СП данные об обеспеченности водой медицинских учреждений.
Политика
В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
Армия и оружие
Китайский эсминец атаковал лазером самолёт-разведчик США
ВМС США проинформировали об инциденте, произошедшем 17 февраля примерно в 600 км к западу от острова Гуам: китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon американского флота.
Шоу-бизнес
Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей
Экс-гражданская супруга Сереги Полина Ололо сообщила, что минувшим летом их общие дети - сыновья Марк и Платон 10 и 9 лет - гостили у своего отца в Харькове.
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России
Матч за Суперкубок УЕФА-2023 состоится в Казани.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Футбол
«Реал» победил «Барселону» в Эль-Класико
Вчера в рамках 26-го тура Ла Лиги «Реал» переиграл «Барселону» со счетом 2:0.
Авто
АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus
«АвтоВАЗ» отзывает в России 10 655 автомобилей LADA Vesta, LADA XRay и LADA Largus для замены обратного клапана вакуумного усилителя тормозов (ВУТ).