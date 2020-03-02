Экономика
Деловое.ТВОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2020 году из-за распространения коронавируса. Организация ухудшила прогноз на 0,5% до 2,4% из-за распространения нового вируса, вызывающего пневмонию.
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Российский ВВП падает из-за коронавируса. ОЭСР прогнозирует его снижение до 1%
Фонтанка.Рувчера в 07:28
На фоне распространения коронавируса вероятность глобальной рецессии сильно возросла
Ведомостивчера в 16:02
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Музыка
Киркоров высказался о поездке Little Big на «Евровидение»
Киркоров высказался о поездке Little Big на "Евровидение" Король российской эстрады прокомментировал кандидатуру Little Big.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Общество
Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.
Политика
Путин внёс поправку о признании брака союзом мужчины и женщины
Президент РФ Владимир Путин ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции внёс поправку о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины.
Общество
В России предотвратили 34 теракта в 2019 году
«В 2019 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта», — цитирует ТАСС Кулягина.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам условно
Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Футбол
Друг Роналду: Криштиану хочет вернуться в «Реал»
Политика
Путин указал на необходимость реагировать на нарушения на митингах
Глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» подчеркнул, что все участники подобных акций должны следовать правилам и соблюдать закон.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская восхитила фанатов новым весенним образом
Российская актриса Елизавета Боярская порадовала поклонников новым весенним образом.
Авто
Volkswagen решила отказаться от автомобилей на природном газе
Компания Volkswagen прекращает разработку легковых машин на газомоторном топливе CNG и переходит на выпуск электромобилей, заявил директор по развитию Volkswagen Франк Вельш.
Политика
ФСБ хочет внести исключения в закон о невыездных экс-сотрудниках
ФСБ подготовила проект приказа, согласно которому в некоторых случаях экс-сотрудникам спецслужбы будет разрешаться выезжать за рубеж.
Политика
В Астрахани нашли замену дважды уволившемуся мэру
Как уже сообщало ИА REGNUM, мэр Астрахани Радик Харисов ушёл в отставку 25 февраля.
Биатлон
Юрист назвал странными заявления о подделанных подписях Родченкова
Спортивный юрист Артем Пацев поделился мнением об информации, согласно которой подписи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на документах о делах трех российских биатлонисток были подделаны, сообщает РИА "Новости".
Политика
Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Армия и оружие
США капитулировали перед талибами
Общество
СЭПО заморозил производство холодильников «Саратов»
Топ-менеджмент завода СЭПО принял решение не закрывать производство легендарных холодильников «Саратов», а временно его законсервировать.
Происшествия
В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину
В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.
Политика
Китай оценил требование сократить число журналистов из КНР в США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал требование США сократить число китайских журналистов в стране до 100 человек.
Общество
Скончался Герой Советского Союза Михаил Булатов
Сегодня, 3 марта, не стало ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Почетного гражданина Курской области и города Курска Михаила Алексеевича Булатова.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Происшествия
В Подмосковье не выявлено ни одного случая коронавируса
С 1 февраля на изоляцию было направлено 853 человека, в настоящий момент на карантине остается 136 граждан.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Авто
Названы провоцирующие поломку двигателей ошибки водителей
Эксперты рассказали, какие распространенные ошибки приводят к поломке мотора автомобиля. Об этом передает информационное издание «74.ру».
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Экономика
Прибыль «Аэрофлота» по МСФО выросла в 2019 году до 13,5 млрд рублей
Во II квартале имели место значительные дополнительные расходы на топливо и потерянные доходы в результате закрытия воздушного пространства Пакистана, что увеличило полетное время в пункты Таиланда, Вьетнама, Индии и потребовало ограничений по коммерческой загрузке.