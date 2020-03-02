Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2020 году из-за распространения коронавируса. Организация ухудшила прогноз на 0,5% до 2,4% из-за распространения нового вируса, вызывающего пневмонию.
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Российский ВВП падает из-за коронавируса. ОЭСР прогнозирует его снижение до 1%

Фонтанка.Рувчера в 07:28

На фоне распространения коронавируса вероятность глобальной рецессии сильно возросла

Ведомостивчера в 16:02

Oxford Economics: Рост мирового ВВП в 2020 году может быть ниже 2,3% из-за коронавируса

ПРАЙМвчера в 15:37

Неожиданный позитив: статистика из Южной Кореи оказалась лучше прогнозов

Вести.Ruвчера в 23:21

ОЭСР предупредила о разрушительном влиянии коронавируса на экономику

Российская газетавчера в 06:20

ОЭСР прогнозирует замедление роста экономики России из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 06:19

ОЭСР: рост мировой экономики в 2020 году замедлится из-за коронавируса

ТАССвчера в 05:11
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Музыка

Киркоров высказался о поездке Little Big на «Евровидение»

Киркоров высказался о поездке Little Big на "Евровидение" Король российской эстрады прокомментировал кандидатуру Little Big.
Экспресс газета вчера в 16:57
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Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, приземлился в Перми

Интерфакс 03:05
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Актуальные Новости вчера в 00:22
Общество

Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.
РБК 01 марта в 11:08
Политика

Путин внёс поправку о признании брака союзом мужчины и женщины

Президент РФ Владимир Путин ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции внёс поправку о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины.
News.ru вчера в 09:49
Общество

В России предотвратили 34 теракта в 2019 году

«В 2019 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта», — цитирует ТАСС Кулягина.
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Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам условно

Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
RT на русском 03:29
Футбол

Друг Роналду: Криштиану хочет вернуться в «Реал»

Газета.Ru вчера в 23:17
Политика

Путин указал на необходимость реагировать на нарушения на митингах

Глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» подчеркнул, что все участники подобных акций должны следовать правилам и соблюдать закон.
REGNUM 01:54
Общество

Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:43
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская восхитила фанатов новым весенним образом

Российская актриса Елизавета Боярская порадовала поклонников новым весенним образом.
ФАН вчера в 10:07
Авто

Volkswagen решила отказаться от автомобилей на природном газе

Компания Volkswagen прекращает разработку легковых машин на газомоторном топливе CNG и переходит на выпуск электромобилей, заявил директор по развитию Volkswagen Франк Вельш.
Взгляд.ру 02:51
Политика

ФСБ хочет внести исключения в закон о невыездных экс-сотрудниках

ФСБ подготовила проект приказа, согласно которому в некоторых случаях экс-сотрудникам спецслужбы будет разрешаться выезжать за рубеж.
Коммерсантъ вчера в 10:19
Политика

В Астрахани нашли замену дважды уволившемуся мэру

Как уже сообщало ИА REGNUM, мэр Астрахани Радик Харисов ушёл в отставку 25 февраля.
REGNUM 03:33
Биатлон

Юрист назвал странными заявления о подделанных подписях Родченкова

Спортивный юрист Артем Пацев поделился мнением об информации, согласно которой подписи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на документах о делах трех российских биатлонисток были подделаны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:27
Политика

Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Известия вчера в 21:33
Армия и оружие

США капитулировали перед талибами

Хакасия-Информ вчера в 20:26
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

РБК 02:54
Общество

СЭПО заморозил производство холодильников «Саратов»

Топ-менеджмент завода СЭПО принял решение не закрывать производство легендарных холодильников «Саратов», а временно его законсервировать.
АиФ Саратов 01:49
Происшествия

В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину

В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.
Lenta.ru 03:12
Политика

Китай оценил требование сократить число журналистов из КНР в США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал требование США сократить число китайских журналистов в стране до 100 человек.
RT на русском 03:18
Общество

Скончался Герой Советского Союза Михаил Булатов

Сегодня, 3 марта, не стало ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Почетного гражданина Курской области и города Курска Михаила Алексеевича Булатова.
ТАКТ-Новости 02:22
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Lenta.ru вчера в 06:48
Хоккей

Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку

Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Вести.Ru вчера в 00:45
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Происшествия

В Подмосковье не выявлено ни одного случая коронавируса

С 1 февраля на изоляцию было направлено 853 человека, в настоящий момент на карантине остается 136 граждан.
Агентство Москва 03:31
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Известия вчера в 15:10
Авто

Названы провоцирующие поломку двигателей ошибки водителей

Эксперты рассказали, какие распространенные ошибки приводят к поломке мотора автомобиля. Об этом передает информационное издание «74.ру».
iReactor вчера в 22:17
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Экономика

Прибыль «Аэрофлота» по МСФО выросла в 2019 году до 13,5 млрд рублей

Во II квартале имели место значительные дополнительные расходы на топливо и потерянные доходы в результате закрытия воздушного пространства Пакистана, что увеличило полетное время в пункты Таиланда, Вьетнама, Индии и потребовало ограничений по коммерческой загрузке.
Вести.Ru 03:00
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